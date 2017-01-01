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Взлетел с опозданием: появился новый факт авиакатастрофы в Тегеране

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Появились данные о точном времени вылета самолета из аэропорта.
Фото с места крушения
Фото с места крушения
ЕРA/UPG

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Самолет МАУ, который потерпел крушение через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана, осуществил взлет с существенным опозданием.

Об этом говорят данные сервиса Flight Radar.

Сообщается, что самолет взлетел с опозданием почти на час. Вместо запланированных 5:15 борт взлетел в 6:12.

Данные о взлете
Данные о взлете
скриншот

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Между тем, о причинах такой существенной задержки лайнера пока данных нет.

Напомним, МАУ опубликовали список пассажиров рейса, который разбился в Иране. В списке пассажиров есть имена двоих украинок - Елены Малаховой и Ольги Кобюк. Также в самолете было много детей и подростков.

 

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Теги: МАУ, катастрофа, данные, вылет, задержка
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