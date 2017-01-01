У пилотов самолета МАУ пропала связь с диспетчером

После взлета пилоты самолета Boeing 737 МАУ не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом. Об этом в среду, 8 января, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает агентство Mehr .

У пилотов этого самолета не было связи с командно-диспетчерским пунктом, - сказал он.

По словам чиновника, экипаж не объявил состояние тревоги.

Я не знаю причину задержки (вылета - ред.) и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена до момента анализа информации с черного ящика самолета, - сказал он.

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Абедзаде подчеркнул, что черный ящик самолета передадут иранской авиакомпании, и ее рассмотрит комитет по кризисному менеджменту авиакомпании. По словам Абедзаде, в районе катастрофы угроз не было.

На вопрос, может ли это быть террористическим инцидентом, он сказал: