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У пилотов самолета МАУ пропала связь с диспетчером

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Связь экипажа с авиадиспетчером аэропорта оборвалась сразу после взлета, говорят в Иране.
Самолет потерпел крушение спустя три минуты после взлета
Самолет потерпел крушение спустя три минуты после взлета
EРA/UPG

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После взлета пилоты самолета Boeing 737 МАУ не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом. Об этом в среду, 8 января, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, сообщает агентство Mehr.

 
У пилотов этого самолета не было связи с командно-диспетчерским пунктом, - сказал он.

По словам чиновника, экипаж не объявил состояние тревоги.

Я не знаю причину задержки (вылета - ред.) и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена до момента анализа информации с черного ящика самолета, - сказал он.

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Абедзаде подчеркнул, что черный ящик самолета передадут иранской авиакомпании, и ее рассмотрит комитет по кризисному менеджменту авиакомпании. По словам Абедзаде, в районе катастрофы угроз не было.

На вопрос, может ли это быть террористическим инцидентом, он сказал:

Никаких комментариев о террористической атаке делать нельзя, пока не будет проведено исследование черного ящика.

Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась, - сообщил представитель организации гражданской авиации Реза Джафарзаде телерадиокорпорации IRIB.
 

Напомним, появился новый факт авиакатастрофы в Тегеране. Появились данные о точном времени вылета самолета из аэропорта.

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, пилот, МАУ, авиадиспетчер
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