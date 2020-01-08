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ВМС Украины вертолетами отгоняли корабль ФСБ от украинского берега

Комментариев: 2
В Штабе ООС полагают, что россияне собирали разведданные.
ВМС Украины вертолетами отгоняли корабль ФСБ от украинского берега
© facebook.com/pressjfo.news/
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ВМС Украины вертолетами отгоняли корабль ФСБ от украинского берега
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На Приазовье во время плановой работы по изучению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады ВМС на дистанции около 10 морских миль от украинского берега был обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных. Об этом информирует пресс-центр ООС.

После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

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Данное мероприятие проходило в тесном взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье.

В подразделениях нашего соединения уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Всеми силами и средствами необходимыми для предотвращения вторжения с моря осуществляется ежедневное наблюдение за береговой полосой и ее патрулирование, - отметил представитель командования горно-штурмовой бригады “Эдельвейс“.

Напомним, на Донбасс из России прибыли снайперы стрелять по украинцам. Интенсивная подготовка снайперских групп проводилась россиянами весь предыдущий месяц.

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Теги: ФСБ, Россия, ВМС, Азовское море
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Комментариев (3)
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BROKER666    08.01.2020, 18:42
Оценка:  +1
BROKER666
такую мишень для испытания "Нептуна" упустили...
ШтормЗайцев    08.01.2020, 18:35
Оценка:  +1
ШтормЗайцев
Надо было топить на российское корыто. Какого хрена это кремлевское быдло заплывает в наши территориальные воды ?
Makcим    08.01.2020, 18:45
Оценка:  0
Makcим
Они по дороге на базу врежутся раз 20-ть. Прям как в Азове когда брали на абордаж украинский буксир военными кораблями. При атаке буксир не пострадал ).
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