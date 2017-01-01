На Николаевщине 57-летнего мужчину избили и изнасиловали

Прохожие нашли мужчину, лежащим без сознания на дороге.

В городе Баштанка, в Николаевской области, прохожие обнаружили на улице мужчину, лежащего без сознания. Правоохранители выяснили, что пострадавшего сначала избили, а потом изнасиловали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Читай также: Под Одессой парень напоил и изнасиловал 14-летнюю девушку

Полицейские установили, что пострадавший распивал алкоголь в гостях у товарища, когда между ними произошел конфликт. Хозяин руками и ногами избил гостя, а когда тот потерял сознание, изнасиловал его сторонним предметом. Поиздевавшись над мужчиной, преступник вытолкал его на улицу, где тот, потерял сознание.



Правоохранители задержали 21-летнего подозреваемого, идет следствие.



Напомним, в Николаеве средь бела дня изнасиловали девушку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.