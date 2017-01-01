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На Николаевщине 57-летнего мужчину избили и изнасиловали

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Прохожие нашли мужчину, лежащим без сознания на дороге.
Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 57-летнего мкжчины
Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 57-летнего мкжчины
depositphotos

В городе Баштанка, в Николаевской области, прохожие обнаружили на улице мужчину, лежащего без сознания. Правоохранители выяснили, что пострадавшего сначала избили, а потом изнасиловали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области. 

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Полицейские установили, что пострадавший распивал алкоголь в гостях у товарища, когда между ними произошел конфликт. Хозяин руками и ногами избил гостя, а когда тот потерял сознание, изнасиловал его сторонним предметом. Поиздевавшись над мужчиной, преступник вытолкал его на улицу, где тот, потерял сознание.

Правоохранители задержали 21-летнего подозреваемого, идет следствие. 

Напомним, в Николаеве средь бела дня изнасиловали девушку.

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Теги: Николаев, полиция, изнасилование
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