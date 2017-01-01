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Суд отправил в СИЗО подозреваемых в двойном убийстве в Киеве

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Им грозит пожизненное заключение.
Подозреваемые в резонансном двоном убийстве
Подозреваемые в резонансном двоном убийстве
Пресс-служба Прокуратуры

Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на 2 месяца двух подозреваемых в резонансном двойном убийстве на Подоле в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры. 

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Сообщается, что действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины

За совершенное преступление подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы, или пожизненное наказание.

Напомним, в Одессе задержали убийц двух девушек на Киевском Подоле.

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