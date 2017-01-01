Суд отправил в СИЗО подозреваемых в двойном убийстве в Киеве

Им грозит пожизненное заключение.

Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на 2 месяца двух подозреваемых в резонансном двойном убийстве на Подоле в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.

Читай также: На Николаевщине 57-летнего мужчину избили и изнасиловали

Сообщается, что действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины



За совершенное преступление подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы, или пожизненное наказание.



Напомним, в Одессе задержали убийц двух девушек на Киевском Подоле.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.