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Украинские сотовые операторы предоставили льготы для звонков в Иран

Комментариев: 2
Компании "Киевстар" и lifecell обеспечили абонентов бесплатными звонками, в "Vodafone Украина" обещают откорректировать счета по факту.
Сотовые операторы предоставили льготы для звонков в Иран
Сотовые операторы предоставили льготы для звонков в Иран
tech.liga.net

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Украинские операторы мобильной связи “Киевстар“ и lifecell предоставили льготы на связь с Ираном для своих абонентов. Так, компания “Киевстар“ на своей странице в Facebook сообщила, что с 8 по 10 января 2020 года за звонки из сети “Киевстар“ на номера мобильной или фиксированной связи в Иране плата взиматься не будет. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок.

Компания lifecell в свою очередь обеспечила бесплатными услугами связи своих абонентов, находящихся в Иране, начислив им бесплатно 20 минут голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украину.

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Компания “Vodafone Украина“ не делала публичных заявлений по этой теме, но на запрос “Интерфакс-Украина“ в пресс-службе компании сообщили, что готовы по факту откорректировать счета в случае необходимости.

Мы всегда помогаем нашим гражданам и абонентам в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. В данном случае мы вряд ли чем-то сможем помочь гражданам другой страны. Но если будет хоть какой-то трафик, по факту готовы будем откорректировать счета, - сообщили в пресс-службе “Vodafone Украина“.

Напомним, сегодня рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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Теги: Иран, мобильная связь, сотовые операторы
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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    08.01.2020, 19:45
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Сотовые операторы только на Рассии.Во всём цивилизованном мире-мобильные.
Makcим    08.01.2020, 19:51
Оценка:  +4
Makcим
В очередной раз спалились, бигмир проросийский сайт с русоботами.
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