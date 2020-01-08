Украинские сотовые операторы предоставили льготы для звонков в Иран

Компании "Киевстар" и lifecell обеспечили абонентов бесплатными звонками, в "Vodafone Украина" обещают откорректировать счета по факту.

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Украинские операторы мобильной связи “Киевстар“ и lifecell предоставили льготы на связь с Ираном для своих абонентов. Так, компания “Киевстар“ на своей странице в Facebook сообщила, что с 8 по 10 января 2020 года за звонки из сети “Киевстар“ на номера мобильной или фиксированной связи в Иране плата взиматься не будет. Все расходы на звонки вернутся в течение дня, когда был осуществлен звонок.

Компания lifecell в свою очередь обеспечила бесплатными услугами связи своих абонентов, находящихся в Иране, начислив им бесплатно 20 минут голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украину.

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Компания “Vodafone Украина“ не делала публичных заявлений по этой теме, но на запрос “Интерфакс-Украина“ в пресс-службе компании сообщили, что готовы по факту откорректировать счета в случае необходимости.

Мы всегда помогаем нашим гражданам и абонентам в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. В данном случае мы вряд ли чем-то сможем помочь гражданам другой страны. Но если будет хоть какой-то трафик, по факту готовы будем откорректировать счета, - сообщили в пресс-службе “Vodafone Украина“.

Напомним, сегодня рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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