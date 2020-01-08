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Опубликован текст законопроекта о труде

Комментариев: 2
В пояснительной записке сказано, что он будет регулировать ранее не прописанные моменты и защищать права работников. Однако под Радой планируется протест, так как работника можно будет уволить немедленно без объяснения причин.
Появился текст законопроекта о труде
Появился текст законопроекта о труде
Корреспондент.net

Текст нового законопроекта О труде №2708 опубликован на сайте Верховной Рады в среду, 8 января.

Проект закона состоит из десяти глав и содержит 98 статей. В пояснительной записке к документу перечислены вопросы, которые не были прописаны в старом Трудовом кодексе:

  • порядок заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;
  • определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и признаков их наличия;
  • урегулирование гибких форм организации труда, надомной, дистанционной работы и труда домашних работников;
  • выплата денежной компенсации за каждый день сокращения срока предупреждения перед расторжением трудового договора;
  • усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;
  • внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;
  • нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.

Верховная Рада должна будет рассмотреть законопроект 15 января, но у здания комитета парламента запланирован протест профсоюзов из-за некоторых положений проекта закона. Юристы ГО Трудовые инициативы проанализировали документ и заявили, что проект предполагает:

  • увольнение по желанию работодателя без указания причин;
  • уменьшение размера заработной платы за сверхурочную работу, а также за работу в выходные и праздничные дни - 120% вместо 200%;
  • возможность работать шесть дней в неделю с только одним выходным днем;
  • широкие возможности для заключения срочных трудовых договоров (до пяти лет);
  • трудовой договор с нефиксированным рабочим временем;
  • введение "гибкого" рабочего времени и дистанционной работы;
  • отмена специального закона о профсоюзах, фактически нивелирует их роль;
  • передача в госсобственность профсоюзного имущества.

Аналогичные претензии к законопроекту высказывала и Международная конфедерация профсоюзов, добавив также о недопустимости положений об отмене некоторых соцгарантий и снижения уровня защиты матерей с маленькими детьми, а также возможность перевода сотрудника на другое рабочее место без его согласия.

Напомним, что ранее Рада уменьшила штрафы за неофициальное трудоустройство. За допуск сотрудника к работе без оформления будут штрафовать в десятикратном размере минимальной заработной платы.

Также сообщалось, что Милованов назвал цели трудовой реформы. Законопроект призван вывести зарплаты из "тени" и ускорить экономический рост страны.

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Теги: законы, Рада, Верховная Рада, Кабинет Министров, законопроект, Кабмин Украины, труд, профсоюзы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    08.01.2020, 19:29
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Вот она, борьба с бедностью. Зеленые жабы ущемляют права трудящихся масс, но оболваненные алкоголем массы частично продолжают тупо поддерживать этих бандитов. Парадокс.
ШтормЗайцев    08.01.2020, 19:11
Оценка:  +6
ШтормЗайцев
Олигарх Коломойский расширяет крыг своих рабов. Теперь наемный работник становится бесправным быдлом. Медиация при урегулировании трудовых споров - это вообще развод лохов по понятиям. Она выгодна только работодателю и все. Закон этот можно внедрять только для голосовавших за клоуна ЗЕ.
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