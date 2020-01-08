Опубликован текст законопроекта о труде
Текст нового законопроекта О труде №2708 опубликован на сайте Верховной Рады в среду, 8 января.
Проект закона состоит из десяти глав и содержит 98 статей. В пояснительной записке к документу перечислены вопросы, которые не были прописаны в старом Трудовом кодексе:
- порядок заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;
- определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и признаков их наличия;
- урегулирование гибких форм организации труда, надомной, дистанционной работы и труда домашних работников;
- выплата денежной компенсации за каждый день сокращения срока предупреждения перед расторжением трудового договора;
- усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;
- внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;
- нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.
Верховная Рада должна будет рассмотреть законопроект 15 января, но у здания комитета парламента запланирован протест профсоюзов из-за некоторых положений проекта закона. Юристы ГО Трудовые инициативы проанализировали документ и заявили, что проект предполагает:
- увольнение по желанию работодателя без указания причин;
- уменьшение размера заработной платы за сверхурочную работу, а также за работу в выходные и праздничные дни - 120% вместо 200%;
- возможность работать шесть дней в неделю с только одним выходным днем;
- широкие возможности для заключения срочных трудовых договоров (до пяти лет);
- трудовой договор с нефиксированным рабочим временем;
- введение "гибкого" рабочего времени и дистанционной работы;
- отмена специального закона о профсоюзах, фактически нивелирует их роль;
- передача в госсобственность профсоюзного имущества.
Аналогичные претензии к законопроекту высказывала и Международная конфедерация профсоюзов, добавив также о недопустимости положений об отмене некоторых соцгарантий и снижения уровня защиты матерей с маленькими детьми, а также возможность перевода сотрудника на другое рабочее место без его согласия.
Напомним, что ранее Рада уменьшила штрафы за неофициальное трудоустройство. За допуск сотрудника к работе без оформления будут штрафовать в десятикратном размере минимальной заработной платы.
Также сообщалось, что Милованов назвал цели трудовой реформы. Законопроект призван вывести зарплаты из "тени" и ускорить экономический рост страны.
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