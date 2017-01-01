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Украина запретила полеты в Иран и Ирак

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Украинские авиакомпании временно прекратят осуществление рейсов из-за крушения самолета МАУ.
Запрет вступает с полночи 9 января
Запрет вступает с полночи 9 января

Украинским авиакомпания запретили летать в Иран и Ирак с 9 января в связи с крушением пассажирского самолета МАУ в Тегеране. Об этом в среду, 8 января, сообщила пресс-служба Украэроруха.

Ранее сообщалось, что украинским авиакомпаниям временно запретят летать только в Иран.

"Украинские авиакомпании должны приостановить полеты в Иран и Ирак с начала суток 9 января 2020 года до выяснения причин катастрофы самолета авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS 752", - говорится в сообщении.

Как уточняется, такое решение было принято Государственной авиационной службой.

В Украэрорухе напомнили, что до сих пор Иран не выдал запрет на полеты гражданских самолетов международных авиалиний в воздушном пространстве страны.

"Закрытие или ограничение использования воздушного пространства той или иной страны - компетенция государства, под суверенитетом которой находится это воздушное пространство", - отметили в ведомстве.

При этом добавили, что "авиационные власти других стран до сих пор не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе", однако "авиационные власти стран мира уже пересматривают рекомендации по полетам национальных перевозчиков в Иран, Ирак, страны Персидского и Оманского заливов".

По данным СМИ, в последнее время полеты между Украиной и Ираком осуществлялись только авиакомпанией Иракские авиалинии.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

 

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Ирак, Иран, МАУ, авиакомпании, Украэрорух, Госавиаслужба
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Источник: korrespondent.net

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