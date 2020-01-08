В Одессе дебошир сломал руку полицейскому

Буйный гражданин оказался гостем из Черниговской области.

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В Киевском районе Одессы задержан житель Черниговской области, который сломал руку офицеру полиции. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, инцидент произошел во время отработки полицейскими вызова о нарушении общественного порядка в одном из жилых домов на улице Инглези.

Получив жалобу от местных жителей на неизвестного молодого человека, который шумел в подъезде, полицейские выехали по указанному адресу и обнаружили очень агрессивного мужчину, — сообщили в главке.

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В ответ на требование правоохранителей прекратить нарушать общественный порядок, злоумышленник неожиданно схватил одного из офицеров за руку и повалил на пол. В результате нападения полицейский получил перелом запястья. Ему оказана необходимая медицинская помощь, правонарушителя доставили в отдел полиции.

Действия 28-летнего жителя Черниговщины квалифицированы как насилие в отношении работника правоохранительного органа — ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, под Киевом мужчина разбил авто копам и спрятался в кустах. Полицейские приехали на вызов, но никого не обнаружили по указанному адресу. Когда вернулись к машине, она уже была разбита.

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