Украинский беспилотник сможет находить мины с точностью до сантиметра

В Украине изобрели быстрый и безопасный метод поиска мин и неразорвавшихся снарядов.

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Одно из отечественных предприятий в кооперации с иностранной компанией разработало специальные магнитометрические датчики для беспилотника, способные обнаруживать неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Эти датчики монтируют на беспилотный летательный аппарат типа “коптер“, который выполняет облет необходимого участка местности на высоте 5-10 метров и определяет не только места пребывания взрывоопасных предметов, но и их контуры, - говорится в сообщении.

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По словам начальника управления научных исследований и испытаний вооружения и военной техники Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Камака, во время испытаний беспилотник, оборудованный упомянутыми датчиками, безошибочно идентифицировал мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра. Причем устройство способно это делать как днем, так и ночью.

Полученную информацию можно передавать как в режиме реального времени, так и по возвращении из полетного задания. Во втором случае с помощью таких сведений оператор составляет карту местности с нанесением мест закладки мин.

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Применение беспилотных аппаратов с такими датчиками экономит время на разведку местности, по сравнению с трудом сапера, который использует робототехнику, повышает точность определения опасных предметов и защищает личный состав от лишней необходимости рисковать жизнью.

Напомним, на Новый год морская охрана получила 16 кораблей и катеров. Корабли прошли ремонт и встали в строй в новогодние праздники.

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