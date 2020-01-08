Пожары в Австралии. Исчезнут целые виды животных

В Австралии за время сильных лесных пожаров могли погибнуть около 1,25 миллиардов животных, заявили в австралийском отделении Всемирного фонда дикой природы.

В Австралии с сентября бушуют лесные пожары. Справиться с огнем пока не удается. Власти предупреждают, что пожары не прекратятся и в ближайшие месяцы. Уже выгорело около 8 миллионов гектаров территории. Это немногим меньше площади Австрии или Ирландии, и почти вдвое превышает площадь Бельгии. На ликвидацию последствий пожаров средства собирают уже во всем мире.

Вред для животных

Жертвами стихии стали тысячи коал в прибрежных районах штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду. На восстановление многих лесов могут уйти десятилетия. По оценке экологов, в результате пожаров некоторые виды животных могли оказаться за гранью вымирания.

В WWF (Всемирный фонд дикой природы)- Австралия заявляют, что потрясены масштабами разрушений, но “не удивлены, поскольку наука уже десять лет предупреждает, что это произойдет”.

“Мы подготовим и опубликуем научно обоснованную оценку потерь дикой природы и призываем наше правительство провести быструю оценку видов, находящихся под угрозой исчезновения, в районах, пострадавших от пожаров, и WWF направит средства в критические районы”, — говорится в заявлении фонда.

Масштабы пожаров

Недовольство властью

Подавляющее большинство жителей Австралии крайне недовольны правительством. Они уверены, что власти оказались не готовыми к пожарам. Особое возмущение австралийцев вызвал премьер-министр Скотт Моррисон, который в декабре отправился в отпуск на Гавайи. Премьеру пришлось прервать отдых и вернуться на родину. Это произошло после гибели двух волонтеров, принимавших участие в тушении пожаров.

Моррисон заявил, что взял отпуск, когда ситуация еще не была столь критичной. Вернувшись, премьер-министр сразу отправился в зону бедствия. Во время посещения одного из пострадавших городков он, беседуя с местными жителями, взял за руку беременную женщину. Та отпрянула и заявила, что пожмет Моррисону руку только после того, как все, у кого сгорели дома, получат новое жилье. Премьер спешно уехал под оскорбительные и угрожающие крики.

Местный телеканал 7 News показал небольшой сюжет, который тут же стал вирусным в сети. Возле съемочной группы канала неожиданно остановилась пожарная машина. Из нее выглянул один из пожарных и громко сказал: “Вы же из медиа? Передайте премьеру, чтоб он пошел к черту!”.

Поджигатели

В свою очередь власти обвинили 24 человека в преднамеренном начале лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс.

Предупреждение или уголовное преследование за несоблюдение полного запрета на пользование огнем получили 53 из 183 людей. Еще 47 человек обвиняются в том, что бросили зажженные сигареты или спички на землю.

Сбор средств

В мире активно распространяются флешмобы по сбору средств для помощи Австралии. Так американская модель Кейлен Уорд собрала около 350 тысяч австралийских долларов для жертв пожаров. Она отправляла свои интимные фото в обмен на перечисление взносов в благотворительные организации. 10 долларов = одна голая фотография.

Харьковчанка Юлия Иваненко шьет сумки и мешочки, чтобы помочь спасению животных в Австралии.

"Шью одеялки с подушечками для летучих мышей и сумчатых летяг в Австралию. На очереди хлопковые мешочки-карманчики для других видов сумчатых и пернатых", — рассказывает Иваненко.

У звезд Голливуда все проще. Семья австралийского актера Криса Хэмсворта пожертвует один миллион долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии. По словам артиста, деньги пойдут непосредственно пожарным, которые сражаются с огнем «на передовой». Также на борьбу с пожарами пожертвовали средства актриса Николь Кидман, певица Пинк, актриса Хилари Дафф, певица Селена Гомес, актер Рассел Кроу, телеведущая Эллен ДеДженерес и другие.