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Обнародованы фото отдыха главы СБУ в Куршевеле

Комментариев: 1
Ивана Баканова сфотографировали на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах Куршевеле.
Баканов в Куршевеле
Баканов в Куршевеле
facebook.com/mixailotkach

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на популярном горнолыжном курорте во Франции. Фото опубликовал в своем Facebook журналист программы Схемы Михаил Ткач.

"Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршавель. Только что", - подписал снимки журналист.

Ткач обнародовал фотографии Баканова на курорте, но других подробностей не указал.

Куршевель – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков показал, как отдыхает в Италии. Министр показал фото пейзажа с Везувием, а также поделился снимком съеденного птицами граната на дереве.

Зеленский прибыл с визитом в Оман

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Теги: СБУ, Франция, фото, отдых, курорт, Иван Баканов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Тисс    08.01.2020, 21:22
Оценка:  +1
Тисс
Пашинский и Ляшко сразу сказали бы, что это фотомонтаж!
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