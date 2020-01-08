Под Киевом в частном зоопарке морили голодом животных
Полиция открыла уголовное производство в отношении владельца мини-зоопарка в селе Красное Обуховского района, который оставил без еды более 40 животных. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По предварительным данным, в частном мини-зоопарке в с.Красное от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без пищи: 20, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода.
Позже волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство сено, зерно и корм.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос об изъятии животных.
Cмотрите фотогалерею: Под Киевом в частном зоопарке морили голодом животных
Уголовное производство в отношении владельца открыто по ст.299 УК (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.
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