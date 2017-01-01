Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В колонии Харькова пресекли попытку бунта

Комментариев: 0
В Харькове в Алексеевской колонии осужденные проявили групповое неповиновение, введен режим особых условий.
Осужденные в Алексеевской колонии Харькова
Осужденные в Алексеевской колонии Харькова
vecherniy.kharkov.ua

В Алексеевской исправительной колонии №25 (Харьков) осужденные готовили бунт с привлечением криминалитета с воли. В связи с этим в колонии введен режим особых условий, говорится в сообщении администрации Государственной уголовно-исполнительной службы.
 
Отмечается, что группа осужденных "планировала осуществить мероприятия, направленные на дестабилизацию обстановки в колонии, в том числе с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций".
 
8 января был организован и проведен общий обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе три мобильных телефона.
 
"В связи с групповыми противоправными действиями, оказание физического сопротивления персоналу и невыполнение законных его требований, препятствия проведению обыска, проявлениями буйства, к отдельным осужденных была применена физическая сила и специальные средства - наручники", - говорится в сообщении. 
 
Позже осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное, заверили в ведомстве.
 
В колонии введен режим особых условий, во время которого усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия.
 
В настоящее время обстановка в колонии удовлетворительная и управляемая администрацией.

При бунте в тюрьме Гондураса погибли больше десяти человек

Напомним, 16 декабря 2019 года в СИЗО Кропивницкого произошел бунт. Заключенный напал на сотрудницу учреждения и нанес ей побои. Его решили поддержать другие заключенные и начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. Сообщалось о 78 пострадавших.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьков, колония, бунт, заключенные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь