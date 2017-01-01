В колонии Харькова пресекли попытку бунта

В Харькове в Алексеевской колонии осужденные проявили групповое неповиновение, введен режим особых условий.



В Алексеевской исправительной колонии №25 (Харьков) осужденные готовили бунт с привлечением криминалитета с воли. В связи с этим в колонии введен режим особых условий, говорится в сообщении администрации Государственной уголовно-исполнительной службы.



Отмечается, что группа осужденных "планировала осуществить мероприятия, направленные на дестабилизацию обстановки в колонии, в том числе с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций".



8 января был организован и проведен общий обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе три мобильных телефона.



"В связи с групповыми противоправными действиями, оказание физического сопротивления персоналу и невыполнение законных его требований, препятствия проведению обыска, проявлениями буйства, к отдельным осужденных была применена физическая сила и специальные средства - наручники", - говорится в сообщении.



Позже осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное, заверили в ведомстве.

В колонии введен режим особых условий, во время которого усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия.

В настоящее время обстановка в колонии удовлетворительная и управляемая администрацией.



При бунте в тюрьме Гондураса погибли больше десяти человек

Напомним, 16 декабря 2019 года в СИЗО Кропивницкого произошел бунт. Заключенный напал на сотрудницу учреждения и нанес ей побои. Его решили поддержать другие заключенные и начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. Сообщалось о 78 пострадавших.

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