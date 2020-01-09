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Зеленский собрал совещание по авиакатастрофе в Иране

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Глава государства заслушает отчет оперативного штаба о текущей ситуации вокруг катастрофы самолета МАУ.
Совещание в ОП по вопросам, связанным с крушением самолета МАУ в Иране
Совещание в ОП по вопросам, связанным с крушением самолета МАУ в Иране
Офис президента

Под председательством президента Владимира Зеленского проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании МАУ в Тегеране (Иран), сообщает  прес-служба Офиса президента в четверг, 9 января.
 
В совещании также принимают участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и представители других ведомств.
 
Зеленский заслушает отчет оперативного штаба о текущей ситуации вокруг катастрофы самолета.

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев

9 января в Украине объявлено днем траура по жертвам катастрофы лайнера МАУ в Иране.

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Теги: МАУ, Владимир Зеленский, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    09.01.2020, 06:44
Оценка:  0
Колишній-східняк
Іранці протягом десятиліть організованими групами літають в Київ в посольство Канади для отримання громадянства за програмою для осіб з ісламських країн, які хочуть звідти втекти. Посольство Канади в Україні для них найближче посольство, яке працює по цій програмі. І є пряме авіасполучення.
Колишній-східняк    09.01.2020, 06:45
Оценка:  0
Колишній-східняк
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