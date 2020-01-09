Зеленский собрал совещание по авиакатастрофе в Иране

Глава государства заслушает отчет оперативного штаба о текущей ситуации вокруг катастрофы самолета МАУ.

Совещание в ОП по вопросам, связанным с крушением самолета МАУ в Иране Офис президента



Под председательством президента Владимира Зеленского проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании МАУ в Тегеране (Иран), сообщает прес-служба Офиса президента в четверг, 9 января.

В совещании также принимают участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и представители других ведомств.

Зеленский заслушает отчет оперативного штаба о текущей ситуации вокруг катастрофы самолета.

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.



9 января в Украине объявлено днем траура по жертвам катастрофы лайнера МАУ в Иране.

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