Сутки на Донбассе: трое украинских военных получили ранения

Сепаратисты 5 раз нарушали режим "тишины".

На Донбассе 8 января сепаратисты 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом пресс-центр Операции Объединённых Сил на своей странице в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“.

Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“:

дважды вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;

неподалеку от Новоалександровки - из стрелкового оружия;

у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, - заявили в штабе ООС.

С начала этих суток российские боевики огневой активности не проявляли. Потерь в рядах ВСУ нет.

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