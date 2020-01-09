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Сутки на Донбассе: трое украинских военных получили ранения

Комментариев: 1
Сепаратисты 5 раз нарушали режим "тишины".
Операция объединенных сил на Донбассе
Операция объединенных сил на Донбассе
EPA/UPG

На Донбассе 8 января сепаратисты 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом пресс-центр Операции Объединённых Сил на своей странице в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“.

Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“:

  • дважды вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;
  • неподалеку от Новоалександровки - из стрелкового оружия;
  • у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, - заявили в штабе ООС.

С начала этих суток российские боевики огневой активности не проявляли. Потерь в рядах ВСУ нет.

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Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО, Война
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Комментариев (1)
Woodbrother    09.01.2020, 09:00
Оценка:  +5
Woodbrother
Барыга ЗЕ продолжает наживаться на войне.
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