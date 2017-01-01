Погода на 9 января: ожидаются снегопады.

В Украине ожидается снег.

Погода в Украине в четверг, 9 января, будет относительно теплой днем. Кроме того, практически во всей Украине ожидается снег. Об этом пишет Укргидрометцентр.

На юге Украины 1...+3 градуса днем. Ночная температура составит от -1 в Крыму до -7 в Херсоне и Николаеве.

На севере Украины температура днем-1...+2, ночью - от -2 до -5, в Харькове ночью до -7 градусов. Во всех северных городах Украины будет мокрый снег, а в Харькове обещают просто облачно.

В западной части Украины днем ожидается -1...+2. Температура ночью будет колебаться от -1 до -4. В Тернополе, Виннице, Ивано-Франковске, Хмельницком ночью до -4, а в Ужгороде и Черновцах ночью -4...-7 градусов. Во всей Западной Украине будет мокрый снег.

В центре Украины -1...+2 градуса днем. Ночью ожидается -3...-6 градусов. В Черкассах, Кропивницком и Полтаве мокрый снег, в Днепре и Запорожье осадков не предвидится. В Донецке и Луганске -1...+1 градус тепла днем и -3...-5 ночью.

Напомним, ранее Пожар в Новой Зеландии набирает обороты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.