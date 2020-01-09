Зеленский вернулся в Украину спустя сутки после авиакатастрофы в Иране

Журналисты обнародовали интересный факт.

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Украину из Омана почти через сутки после авиакатастрофы пассажирского лайнера МАУ в Иране.

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Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Вчера после печальных новостей об авиакатастрофе в Иране пресс-служба Зеленского сообщила, что он прерывает свой визит в Оман и в сррочном порядке возвращается в Киев. Между тем, президент прибыл в аэропорт "Жуляны" в 2:37 ночи, после чего сразу поехал на Банковую, где состоялось совещание по поводу авиакатастрофы в Тегеране.

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Автомобиль Mercedes-Benz Vito подъехал к чартерному самолету, а уже через 15 минут прибыл на Банковую. Уже в 3:30 на сайте Офиса президента появилось сообщение о проведении совещания по поводу авиакатастрофы.

Напомним, Зеленский записал видеообращение к украинцам. Глава государства прокомментировал ситуацию, связанную с авиакатастрофой украинского самолета в Иране.

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