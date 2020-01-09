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Зеленский вернулся в Украину спустя сутки после авиакатастрофы в Иране

Комментариев: 6
Журналисты обнародовали интересный факт.
Зеленский прилетел в Киев ночью
Зеленский прилетел в Киев ночью
facebook.com/corruption.schemes

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Украину из Омана почти через сутки после авиакатастрофы пассажирского лайнера МАУ в Иране. 

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Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Вчера после печальных новостей об авиакатастрофе в Иране пресс-служба Зеленского сообщила, что он прерывает свой визит в Оман и в сррочном порядке возвращается в Киев. Между тем, президент прибыл в аэропорт "Жуляны" в 2:37 ночи, после чего сразу поехал на Банковую, где состоялось совещание по поводу авиакатастрофы в Тегеране.

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Автомобиль Mercedes-Benz Vito подъехал к чартерному самолету, а уже через 15 минут прибыл на Банковую. Уже в 3:30 на сайте Офиса президента появилось сообщение о проведении совещания по поводу авиакатастрофы.

Напомним, Зеленский записал видеообращение к украинцам. Глава государства прокомментировал ситуацию, связанную с авиакатастрофой украинского самолета в Иране.

 

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Теги: Зеленский, Схемы, Оман, рейс
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Комментариев (6)
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МаксимУм    09.01.2020, 09:49
Оценка:  +1
МаксимУм
Вы чьих будете, журналисты? А Мальдивско-Сейшельский или просто офшорный, вернулся? Ему же на допрос...
Woodbrother    09.01.2020, 09:56
Оценка:  -1
Woodbrother
Портновскую трубу уже убрали из ГБР.
Woodbrother    09.01.2020, 09:35
Оценка:  -4
Woodbrother
Назад он тоже "за свои деньги" бизнесджет нанял ?
farfalle    09.01.2020, 09:52
Оценка:  0
farfalle
Конечно же, президент должен кататься только в маршрутках и на перекладных. Иди работай уже
Woodbrother    09.01.2020, 09:55
Оценка:  -2
Woodbrother
Президенту вообще нефиг по своим оффшорам ездить за деньги украинских налогоплательщиков. Они это не заказывали.
farfalle    09.01.2020, 10:01
Оценка:  0
farfalle
Это ты про Петьку? Согласен. слишком много ездил. Скоро надолго сядет. или пистолет начнет чистить.
Кого ипет, че ты там заказывал, дурачок??? Знай, отсасывай, как всю вашу нехитрую историю
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