Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране в аэропорту "Борисполь".

Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения в Киев из Омана в международном аэропорту “Борисполь“ почтил память жертв авиакатастрофы в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента у себя в Facebook.

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“После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт “Борисполь“, чтобы почтить память жертв трагедии“, - говорится в сообщении.

В аэропорту “Борисполь“ Президент Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране 8 января.

Скриншот facebook.com/president.gov.ua

Напомним, ранее в Украине 9 января объявлено днем траура.

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