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Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране

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Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране в аэропорту "Борисполь".
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения в Киев из Омана в международном аэропорту “Борисполь“ почтил память жертв авиакатастрофы в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента у себя в Facebook

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После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт “Борисполь“, чтобы почтить память жертв трагедии“, - говорится в сообщении.

В аэропорту “Борисполь“ Президент Зеленский возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране 8 января.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/president.gov.ua

Напомним, ранее в Украине 9 января объявлено днем траура.

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Теги: Зеленский, Авиакатастрофа, Борисполь
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