Сегодня Порошенко должен явиться на допрос в ГБР

Следователи ГБР назначили очередной допрос экс-президенту.

Сегодня, 9 января, пятый президент Украины Петр Порошенко должен явиться на допрос в Государственное бюро расследований.

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Об этом сообщают Украинские новости.

Всего ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

На данный момент точно неизвестно, по какому именно делу Порошенко планируют допросить.

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Экс-соратник Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что у Порошенко запланирован допрос 2 января, однако не уточнил где именно. В то же время ГБР заявило, что не планирует допрос бывшего Президента Петра Порошенко в четверг, 2 января. Кроме того, представители ведомства заявили, что не переносили допрос, и всего в январе у Порошенко назначены 3 допроса. Его ждут следователи также 9, 16 и 23 января.

Напомним, у Порошенко распространяют версию, что самолет сбили иранские ракеты. В партии Петра Порошенко активно обсуждают версию, о том, что украинский самолет был сбит иранскими ракетами.

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