У Зеленского рассматривают несколько версий катастрофы Боинга МАУ

У президента Зеленского рассматривают несколько версий гибели пассажирского авиалайнера в Тегеране.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета “Боинг“ МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба президента на официальном сайте.

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Как говорится в сообщении, на данный момент отрабатывается несколько причин авиакатастрофы. В то же время на совещании под председательством Зеленского отмечалось, что до тех пор, пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.

Как сообщает пресс-служба, в совещании приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

В свою очередь иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты. Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана, - пишет пресс-служба.

Кроме того, сообщается, что сегодня Зеленский проведет телефонные переговоры с официальными лицами стран, граждане которых стали жертвами трагедии.

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Сегодня в 3:30 утра в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами из различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.

Напомним, ранее Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране.

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