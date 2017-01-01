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Авиакатастрофа в Иране: В Украине объявлен день траура

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9 января в Украине объявлен день траура.
Фото с аэропорта Борисполь
Фото с аэропорта Борисполь
EPA/UPG

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Президент Украины Владимир Зеленский постановил огласить 9 января днем ​​траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета украинской компании "МАУ" в Тегеране, в результате которой погибли 176 пассажиров, в том числе 11 граждан Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании, - сказано в сообщении ОП.

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В день траура на зданиях должны быть приспущены государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним, Зеленский вернулся в Украину спустя сутки после авиакатастрофы в Иране. Журналисты обнародовали интересный факт.

 

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Теги: день траура, Зеленский, авиакатастрофа
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