Авиакатастрофа в Иране: В Украине объявлен день траура
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Президент Украины Владимир Зеленский постановил огласить 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета украинской компании "МАУ" в Тегеране, в результате которой погибли 176 пассажиров, в том числе 11 граждан Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании, - сказано в сообщении ОП.
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В день траура на зданиях должны быть приспущены государственные флаги, отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.
Напомним, Зеленский вернулся в Украину спустя сутки после авиакатастрофы в Иране. Журналисты обнародовали интересный факт.
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