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Под Одессой жестоко избили ветерана батальона ОУН "Ангела"

Комментариев: 3
В Подольске двое мужчин жестоко избили ветерана АТО.
В Одесской области жестоко избили ветерана АТО
В Одесской области жестоко избили ветерана АТО
скриншот из видео

В Подольске Одесской области жестоко избили ветерана Антитеррористической операции Александра Ярошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Игорь Кравец. 

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Нападение произошло 6 января. Полиция задержала двоих нападавших, но вскоре их отпустили. По словам пострадавшего Ярошенко, после того как нападавших отпустили, они попытались проникнуть к нему в дом.

"В Подольске Одесской области напали на Саша Ангел Sasha Yangol, очень сильно избили, полиция их отпустила, и они уже ломятся к нему в дом. Нападение вероятно осуществлено за его систематическую правозащитную деятельность в защиту общественного интереса в Подольске", - написал Кравец. 

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Сам Ярошенко считает, что нападение было связано с его общественной деятельностью в Подольске. 

В полиции пока данное происшествие не комментируют.

Отметим, что это уже не первое нападение на Ярошенко. В 2014 году на него напали и сожгли квартиру.



Напомним, под Тернополем молотком избили ветерана АТО.

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Теги: ОУН, АТО, Ярошенко, избили, Подольск
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    09.01.2020, 11:09
Оценка:  -5
VSHIVANKA
СОСАТЬ БАНДЕРА !!!
sharry-sharry    09.01.2020, 11:15
Оценка:  +3
sharry-sharry
Это ты убогое по себе судишь,кроме как сосать ничего в жизни не научилось?
ONILL    09.01.2020, 11:38
Оценка:  0
ONILL
Ну почему же не научилось, еще задом принимать научилась...
Rangol    09.01.2020, 10:43
Оценка:  -4
Rangol
Большинство героев АТО опубликовано миротворцем, поэтому активисты проводят с ними воспитательную работу
Nesdeshniy    09.01.2020, 10:37
Оценка:  -4
Nesdeshniy
Награда нашла своего героя....
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