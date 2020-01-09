Под Одессой жестоко избили ветерана батальона ОУН "Ангела"

В Подольске двое мужчин жестоко избили ветерана АТО.

В Подольске Одесской области жестоко избили ветерана Антитеррористической операции Александра Ярошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Игорь Кравец.

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Нападение произошло 6 января. Полиция задержала двоих нападавших, но вскоре их отпустили. По словам пострадавшего Ярошенко, после того как нападавших отпустили, они попытались проникнуть к нему в дом.



"В Подольске Одесской области напали на Саша Ангел Sasha Yangol, очень сильно избили, полиция их отпустила, и они уже ломятся к нему в дом. Нападение вероятно осуществлено за его систематическую правозащитную деятельность в защиту общественного интереса в Подольске", - написал Кравец.

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Сам Ярошенко считает, что нападение было связано с его общественной деятельностью в Подольске.



В полиции пока данное происшествие не комментируют.



Отметим, что это уже не первое нападение на Ярошенко. В 2014 году на него напали и сожгли квартиру.





Напомним, под Тернополем молотком избили ветерана АТО.

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