Под Одессой жестоко избили ветерана батальона ОУН "Ангела"
В Подольске Одесской области жестоко избили ветерана Антитеррористической операции Александра Ярошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Игорь Кравец.
Читай также: На Донеччине избили до полусмерти волонтера
Нападение произошло 6 января. Полиция задержала двоих нападавших, но вскоре их отпустили. По словам пострадавшего Ярошенко, после того как нападавших отпустили, они попытались проникнуть к нему в дом.
"В Подольске Одесской области напали на Саша Ангел Sasha Yangol, очень сильно избили, полиция их отпустила, и они уже ломятся к нему в дом. Нападение вероятно осуществлено за его систематическую правозащитную деятельность в защиту общественного интереса в Подольске", - написал Кравец.
Читай также: В Киеве копы жестко задержали активиста: Хулиганил – говорят в полиции
Сам Ярошенко считает, что нападение было связано с его общественной деятельностью в Подольске.
В полиции пока данное происшествие не комментируют.
Отметим, что это уже не первое нападение на Ярошенко. В 2014 году на него напали и сожгли квартиру.
Напомним, под Тернополем молотком избили ветерана АТО.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.