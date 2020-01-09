В Кривом Роге авто на скорости влетело в толпу: есть погибшие

ДТП произошло на “зебре”.

Вчера, 8 января, на улице Каткова в Кривом Роге автомобиль на скорости влетел в толпу людей, которая передвигалась на пешеходном переходе.

Читай также: Опубликованы фото масштабного ДТП в Словакии, где пострадали украинцы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

Сообщается, что за рулем автомобиля марки Audi находилась пьяная женщина. Двое человек погибли на месте.

По предварительной информации, ДТП случилось в Ингулецком районе Кривого Рога около 19:45. Пьяная водитель Audi на большой скорости наехала на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Погибли двое человек facebook.com/PoliceDniproRegion

Читай также: Пять украинцев пострадали в ДТП в Словакии

Через несколько минут автомобиль был обнаружен брошенным в 150 м от места происшествия. Копы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сегодня, 9 января, правоохранителям удалось задержать найти и задержать виновную в случившемся. Ею оказалась 31-летняя местная жительница. Женщина села за руль в нетрезвом состоянии. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в ДТП на Николаевщине один человек погиб, еще один пострадал. Водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате погиб сам водитель, его пассажир госпитализирован с травмами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.