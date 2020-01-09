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В Кривом Роге авто на скорости влетело в толпу: есть погибшие

Комментариев: 1
ДТП произошло на “зебре”.
Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
facebook.com/PoliceDniproRegion

Вчера, 8 января, на улице Каткова в Кривом Роге автомобиль на скорости влетел в толпу людей, которая передвигалась на пешеходном переходе.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

Сообщается, что за рулем автомобиля марки Audi находилась пьяная женщина. Двое человек погибли на месте.

По предварительной информации, ДТП случилось в Ингулецком районе Кривого Рога около 19:45. Пьяная водитель Audi на большой скорости наехала на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылась в неизвестном направлении.

Погибли двое человек
Погибли двое человек
facebook.com/PoliceDniproRegion

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Через несколько минут автомобиль был обнаружен брошенным в 150 м от места происшествия. Копы устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Сегодня, 9 января, правоохранителям удалось задержать найти и задержать виновную в случившемся. Ею оказалась 31-летняя местная жительница. Женщина села за руль в нетрезвом состоянии. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в ДТП на Николаевщине один человек погиб, еще один пострадал. Водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате погиб сам водитель, его пассажир госпитализирован с травмами.

 

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Теги: ДТП, зебра, погибшие
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    09.01.2020, 11:35
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ні тижня, щоб чогось не трапилося в Кривому Розі.
Из_бана    09.01.2020, 11:12
Оценка:  +8
Из_бана
Убила двоих и всего 5 лет?
korvin_ral    09.01.2020, 11:33
Оценка:  0
korvin_ral
Если очередная Зайцева то ничего и не грозит.
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