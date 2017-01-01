Горящие обломки Боинга 737 врезались в дома – видео

Обломки горящего Боинга 737 врезались в близлежащие дома.

Момент крушения Украинского авиалайнера “Международных авиалиний Украины“ Боинг 737, которое произошло 8 января в Иране, попал на камеры наблюдения. Видео появилось в Facebook.

На кадрах видно, как авиалайнер, загорелся еще в полете, после чего обломки горящего самолета врезаются в близлежащие постройки.

Источник в канадских структурах сектора безопасности заявил, что “начальная оценка“ западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер ни был сбит ракетой, а, скорее всего, самолет столкнулся с серьезной технической неисправностью во время полета.

Напомним, ранее авиакатастрофа в Иране: В Украине объявлен день траура.

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