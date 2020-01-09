Зеленский вместе с Пинчуком и Новинским посетит форум в Давосе

От Украины Всемирный экономический форум в Давосе посетят 6 человек.

Шесть представителей Украины заявлены в список участников Всемирного экономического форума, который пройдет в Давосе в конце января. Об этом сообщила одна из участников форума Дарья Каленюк.

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От Украины заявлены: президент Владимир Зеленский, глава МИД Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, народный депутат деп от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко и глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Дарья Каленюк/Facebook

Напомним, ранее стало известно , кто возглавит делегацию США в Давосе.

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