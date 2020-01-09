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Зеленский вместе с Пинчуком и Новинским посетит форум в Давосе

Комментариев: 1
От Украины Всемирный экономический форум в Давосе посетят 6 человек.
Зеленский посетит форум в Давосе
Зеленский посетит форум в Давосе
president.gov.ua

Шесть представителей Украины заявлены в список участников Всемирного экономического форума, который пройдет в Давосе в конце января. Об этом сообщила одна из участников форума Дарья Каленюк. 

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От Украины заявлены: президент Владимир Зеленский, глава МИД Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, народный депутат деп от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко и глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Дарья Каленюк/Facebook


Напомним, ранее стало известно, кто возглавит делегацию США в Давосе.

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Теги: Давос, Зеленский, Новинский, Пинчук
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    09.01.2020, 12:48
Оценка:  0
Lyonya-Space
Мля, держите меня семеро!...
Читаем внимательно: значит Пинчук олигарх, а Новинский просто депутат и с этими людьми очень отдалёнными от коррупции едет глава ОО "Центр противодействия коррупции" Д. Каленюк.
Цирк на дроті.
Lyonya-Space    09.01.2020, 12:49
Оценка:  0
Lyonya-Space
А возглавлять эту шоблу будет наш Шрек.
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