Зеленский вместе с Пинчуком и Новинским посетит форум в Давосе
От Украины Всемирный экономический форум в Давосе посетят 6 человек.
Шесть представителей Украины заявлены в список участников Всемирного экономического форума, который пройдет в Давосе в конце января. Об этом сообщила одна из участников форума Дарья Каленюк.
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От Украины заявлены: президент Владимир Зеленский, глава МИД Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, народный депутат деп от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко и глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.
Напомним, ранее стало известно, кто возглавит делегацию США в Давосе.
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Читаем внимательно: значит Пинчук олигарх, а Новинский просто депутат и с этими людьми очень отдалёнными от коррупции едет глава ОО "Центр противодействия коррупции" Д. Каленюк.
Цирк на дроті.