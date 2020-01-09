Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Власти Крыма" хотят запустить поезда по Керченскому мосту в 3 страны

Комментариев: 7
Оккупационные власти Крыма хотят запустить поезда в Беларусь, Казахстан и Азербайджан.
Керченский мост в Крыму
Керченский мост в Крыму
скриншот

Так называемый "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов заявил, что через несколько лет возможен запуск поездов по Керченскому мосту в Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Об этом он рассказал российским СМИ. 

Читай также: Президент Эстонии отказалась принимать от РФ шампанское из Крыма - СМИ

"Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан", – отметил Мурадов.

Мурадов также заявил, что запуск международных железнодорожных рейсов будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ

Напомним, Британский журнал пригласил туристов посетить аннексированный Крым.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Крым, Керченский мост, поезда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Тисс    09.01.2020, 12:58
Оценка:  0
Тисс
Мир должен объединиться.
Границы, таможни - отрыжка средневековья.
Человечество должно раздвигать границы своего обитания во Вселенной вместо того, чтобы воевать из-за придуманных границ на Земле.
asfd0    09.01.2020, 12:58
Оценка:  +3
asfd0
Дякулы в шоке, потеряли дар речи ))))))))
ТТ69    09.01.2020, 12:34
Оценка:  -13
ТТ69
воду из Белоруссии поездами завозить будут........
Тисс    09.01.2020, 12:59
Оценка:  0
Тисс
Так Крым уже не Украина, а крымчане - не украинцы и им вода не нужна?
Azimut_    09.01.2020, 12:02
Оценка:  +4
Azimut_
вот Украину опустили ниже плинтуса.
fkrfyfan    09.01.2020, 12:08
Оценка:  -1
fkrfyfan
А ей в последние годы уже не привыкать
Alkoholowe    09.01.2020, 12:00
Оценка:  -6
Alkoholowe
пускай власти крыма штуцер сосут...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь