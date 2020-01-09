"Власти Крыма" хотят запустить поезда по Керченскому мосту в 3 страны

Оккупационные власти Крыма хотят запустить поезда в Беларусь, Казахстан и Азербайджан.

Так называемый "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов заявил, что через несколько лет возможен запуск поездов по Керченскому мосту в Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Об этом он рассказал российским СМИ.

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"Полагаю, что международное железнодорожное сообщение может быть налажено в ближайшие год-два с рядом государств, среди которых Белоруссия, Казахстан и Азербайджан", – отметил Мурадов.



Мурадов также заявил, что запуск международных железнодорожных рейсов будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ



Напомним, Британский журнал пригласил туристов посетить аннексированный Крым.

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