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В Киеве задержали вора в законе по кличке "Камо Московского"

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Мужчину задержали полицейские.
Вор в законе
Вор в законе
Facebook/Національна поліція України

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Полиция столицы задержала "вора в законе" по кличке "Камо Московский". 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

По предварительной информации, оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции установили, что "Камо Московский" незаконно попал в Украину.

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Его целью было избежание уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории Российской Федерации. “Камо Московский” планировал взять под контроль украинские преступные группы 

Напомним, на Херсонщине задержали "вора в законе" из РФ. Преступник был в розыске Интерпола.

 

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Теги: вор в законе, Камо Московский, полиция
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