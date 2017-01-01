В Киеве задержали вора в законе по кличке "Камо Московского"

Мужчину задержали полицейские.

Читай также: Полиция выдворила в Испанию по кличке "Батыр Бухарский"

Полиция столицы задержала "вора в законе" по кличке "Камо Московский".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

По предварительной информации, оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции установили, что "Камо Московский" незаконно попал в Украину.

Читай также: СБУ задержала главаря криминальной группировки на Донбассе

Его целью было избежание уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории Российской Федерации. “Камо Московский” планировал взять под контроль украинские преступные группы

Напомним, на Херсонщине задержали "вора в законе" из РФ. Преступник был в розыске Интерпола.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.