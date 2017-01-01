Читайте только то, что нравится вам, - советник премьера Юрий Голик о книгах и чтении

Как бы ни был занят человек, у него всегда найдется время для чтения, - считает советник премьер-министра Юрий Голик. «Время есть всегда. Его у каждого одинаково. 24 часа в сутки. А вот кто как его использует - это вопрос приоритетов», - пишет Голик на своей странице в Фейсбук.

За пять выходных дней Голик прочитал уже семь книг и планирует за шестой день прочесть еще одну. Всего же за прошедший год советник премьера прочел более ста книг, хотя планировал только 52 – по одной книге в неделю.

«Нет никаких секретов и тайных технологий. Я не умею читать по диагонали, через слово, только четные буквы или читать из каждых трех страниц две. Насквозь читать книги тоже не умею, хотя один мой друг вот уже много лет в этом уверен. Ни на какие курсы скорочтения я не ходил, уникальным методикам не обучался. Все, на самом деле, просто. Нужно просто читать», - пишет Голик.

По мнению советника премьера, время для чтения можно найти всегда, главное хотеть читать.

«Человек хитрое создание. Если он чего-то действительно хочет, он всегда найдет время и возможность это сделать», - считает Голик. - Читать можно где угодно. В самолете. В машине (если, конечно, вы не за рулем). В общественном транспорте».

Большое количество прочитанных книг не выглядит недостижимым, если чтение сделать систематическим, уверен Голик.

«Все просто. 1 книга - это в среднем 350 страниц. Чтобы прочитать ее за неделю, нужно каждый день прочитывать по 50 страниц. Это легко. Например, перед сном. Вместо серфинга в интернете. Или за завтраком, опять же вместо телефона в руке», - объясняет советник премьера.

Но главное правило при чтении, как считает Голик, - читать только то, что нравится самому человеку, а не гнаться за модными тенденциями или рекомендациями авторитетов.

«Читайте только то, что интересно лично вам и пофиг что это. Детективы, книги по продажам, о трейдинге, ванильный роман или фантастику. Просто читайте», - считает Голик.