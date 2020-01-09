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Попадание ракеты ПВО среди основных вероятных причин гибели Боинга МАУ

Комментариев: 3
В СНБО намерены серьезно изучить озвученную в СМИ информацию о возможном поражении Боинга иранскими ПВО.
В обломках лайнера заметны повреждения, похожие на дыры от шрапнели
В обломках лайнера заметны повреждения, похожие на дыры от шрапнели
twitter.com/CGTNOfficial

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В состав украинской комиссии по крушению самолета МАУ в Тегеране вошли специалисты, задействованные в международном расследовании уничтожения малазийского “Боинга“ рейса МН-17 российскими военнослужащими над Донбассом 17 июля 2014-го года. Об в комментарии Цензор.Нет рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, в Иран отправилась группа специалистов из 45 человек, которые представляют 12 различных министерств и ведомств. Сейчас они в координации с иранской стороной прорабатывают несколько версий внезапного крушения “Боинга“ рейса Тегеран-Киев, среди основных:

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    поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК “Тор“ так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;
  • столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;
  • разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
  • взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК “Тор“ согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на “Боинг“ МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране, - заявил глава СНБО.

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Также Данилов выразил надежду на то, что удастся наладить сотрудничество с иранской стороной по всем вопросам, включая участие украинской комиссии в расшифровке “черных ящиков“.

Для справки. Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что “Боинг“ МАУ мог быть подбит иранскими ПВО по ошибке, учитывая, что именно в этот момент началась эскалация американо-иранского противостояния в Ираке. В частности известный украинский журналист-международник и блогер Иван Яковина в эфире одного из телеканалов высказал такое предположение.

Я ещё в 10 утра (8 января – ред.) в зомбоящике сказал, что вероятнее всего, сбили. Если я не прав, то обязательно передадут Украине самописцы и обломки. Сейчас, как я понял, в обломках полно дырок от шрапнели, а чёрные ящики иранцы зажали, - написал Яковина в Фейсбуке после того, как власти Ирана отказались передавать Украине “черные ящики“ упавшего самолета.

Напомним, в среду, 8 января, рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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Теги: МАУ, Боинг, авиакатастрофа, Иран, Тегеран, Данилов, СНБО, ПВО, ракета
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    09.01.2020, 12:11
Оценка:  -7
fkrfyfan
Ну если украинские "специалисты", что расследовали сбитый украинскими вояками боинг, то это конечно авторитетное мнение
Kostos    09.01.2020, 12:33
Оценка:  +3
Kostos
гыгыгы решай вопросы на пропуканом дяване, троль москворылый
Flt    09.01.2020, 12:06
Оценка:  -2
Flt
"Западные спецслужбы рассматривают техническую неисправность как основную версию авиакатастрофы украинского Боинга 737."
nelci    09.01.2020, 13:07
Оценка:  0
nelci
Украинским спецслужбам очень , очень хочется чтобы ракета , была российской, пусть и с Иранским расчетом!
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