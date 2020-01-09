Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Запад рассматривает техническую неисправность как основную версию крушения Боинга

Комментариев: 7
Западные спецслужбы рассматривают техническую неисправность как основную версию авиакатастрофы украинского Боинга 737.
Место крушение украинского Боинга 737
Место крушение украинского Боинга 737
EPA/UPG

Причиной авиакатастрофы самолета МАУ в Иране может быть перегрев и последующее воспламенение одного из двигателей самолета. Об этом сообщает агентство Reuters

Читай также: Горящие обломки Боинга 737 врезались в дома – видео

Так, пять источников в сфере безопасности - три американских, один европейский и один канадский - сообщили агентству, что первоначальная оценка западных спецслужб заключается в том, что на украинском авиалайнере, потерпевшем крушение в Иране, возникла техническая неисправность, и он не был сбит ракетой.

Канадский источник сообщил, что имелись доказательства того, что один из двигателей реактивного двигателя перегрелся, - говорится в сообщении

Напомним, ранее катастрофа Боинга в Иране: опубликованы первые выводы иранских следователей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Боинг, Авиакатастрофа, Иран
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
LifeStriker    09.01.2020, 12:29
Оценка:  +3
LifeStriker
За два часа до этого Иран нанес удары по базам США, США знала о таком намерении и ее спецслужбы запросто могли сделать такую скрытую ответочку Ирану ведь на этом самолете восновном погибли граждане ирана. Не 100% но как вариант вполне возможно...
tulchanin    09.01.2020, 12:53
Оценка:  -4
tulchanin
А смысл ? Подставить Иран - так кто поверит что Иран специально в своей столице "завалил" гражданский борт ?
Да и у США достаточно сил чтоб открыто дать "ответку", а не тайком взрывать гражданские самолеты.
И там поровну граждан Ирана и Канады было, хотя канадцы иранского происхождения.
LifeStriker    09.01.2020, 13:06
Оценка:  0
LifeStriker
Ну как ответ Ирану на его атаку по базам США без обьявления войны.. Спец службы сша могли подложить бомбу по приказу Трампа например чтобы показать Ирану что с США шутки плохи. Это и дешевле военных действий было бы и резонанса меньше со стороны других стран.. Но это только как один из вариантов ..
Туземун    09.01.2020, 12:18
Оценка:  0
Туземун
Шо за страна такая, западные спецслужбы?
Туземун    09.01.2020, 12:29
Оценка:  -5
Туземун
Почему эти лохи всегда дают заключения до официального расследования?
tulchanin    09.01.2020, 12:14
Оценка:  -9
tulchanin
А то что произошло в ночь нанесения ударов по базам США и приведения в боеготовность всех вооруженных сил Ирана (включая ПВО) это случайность ? Странное совпадение....
fkrfyfan    09.01.2020, 12:06
Оценка:  -4
fkrfyfan
Один из двигателей реактивного двигателя? Пипец
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь