Запад рассматривает техническую неисправность как основную версию крушения Боинга

Западные спецслужбы рассматривают техническую неисправность как основную версию авиакатастрофы украинского Боинга 737.

Причиной авиакатастрофы самолета МАУ в Иране может быть перегрев и последующее воспламенение одного из двигателей самолета. Об этом сообщает агентство Reuters.

Читай также: Горящие обломки Боинга 737 врезались в дома – видео

Так, пять источников в сфере безопасности - три американских, один европейский и один канадский - сообщили агентству, что первоначальная оценка западных спецслужб заключается в том, что на украинском авиалайнере, потерпевшем крушение в Иране, возникла техническая неисправность, и он не был сбит ракетой.

Канадский источник сообщил, что имелись доказательства того, что один из двигателей реактивного двигателя перегрелся, - говорится в сообщении

Напомним, ранее катастрофа Боинга в Иране: опубликованы первые выводы иранских следователей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.