Запад рассматривает техническую неисправность как основную версию крушения Боинга
Причиной авиакатастрофы самолета МАУ в Иране может быть перегрев и последующее воспламенение одного из двигателей самолета. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Так, пять источников в сфере безопасности - три американских, один европейский и один канадский - сообщили агентству, что первоначальная оценка западных спецслужб заключается в том, что на украинском авиалайнере, потерпевшем крушение в Иране, возникла техническая неисправность, и он не был сбит ракетой.
Канадский источник сообщил, что имелись доказательства того, что один из двигателей реактивного двигателя перегрелся, - говорится в сообщении
Напомним, ранее катастрофа Боинга в Иране: опубликованы первые выводы иранских следователей.
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Да и у США достаточно сил чтоб открыто дать "ответку", а не тайком взрывать гражданские самолеты.
И там поровну граждан Ирана и Канады было, хотя канадцы иранского происхождения.