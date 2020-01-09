Украинские десантники испытали новые бронеавтомобили

Десантно-штурмовые войска Украины испытали бронеавтомобили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и "Oncilla-M".

На полигоне в Житомирской области провели масштабные испытания новых образцов украинской бронетехники. Об этом сообщает издание “Урядовий кур'єр“.

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Так, в тестах участвовали бронеавтомобили “Дозор-Б“, “Новатор“, “Варта“ и “Oncilla-M“, которые были изготовлены на трех разных заводах.

Бронетехника прошла испытания по бездорожью в Кременчуге и проехала более 500 км до полигона в Житомире.

На житомирском полигоне бронетехника показала проходимость в экстремальных полевых условиях. Кроме штатных экипажей, в испытаниях приняли участие военнослужащие-десантники, которые на практике проверили эргономичность десантных отделений бронеавтомобилей.

Завершающим этапом испытаний стала демонстрация огневых возможностей бронеавтомобилей, которые могут не только защищать экипажи и десант от поражения, но и поддерживать пулеметным и артиллерийско-ракетным вооружением действия воинов, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине испытали новую гаубицу Богдана.

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