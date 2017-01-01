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В сети появилось видео-реконструкция падения украинского Боинга

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В интернете появилось видео-реконструкция, как предположительно потерпел крушение украинский Боинг 737 в Иране.
Разбившийся украинский Боинг
Разбившийся украинский Боинг
EPA/UPG

В сети распространяется ролик, на котором визуализирован полет упавшего, 8 января, в Иране авиалайнера.

Как видно из ролика, у воздушного судна взорвался двигатель, затем пламя охватило обе турбины, после чего самолет резко спикировал вниз.

Однако, без расшифровки черных ящиков, а также предварительной версии следственной комиссии данный ролик является лишь набором предположений, а не окончательной версией гибели авиалайнера.

Реконструкция падения украинского Боинга
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Напомним, ранее Запад рассматривает техническую неисправность как основную версию крушения Боинга.

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Теги: Реконструкция, Боинг, Авиакатастрофа, Иран
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