В сети появилось видео-реконструкция падения украинского Боинга

В интернете появилось видео-реконструкция, как предположительно потерпел крушение украинский Боинг 737 в Иране.

В сети распространяется ролик, на котором визуализирован полет упавшего, 8 января, в Иране авиалайнера.

Как видно из ролика, у воздушного судна взорвался двигатель, затем пламя охватило обе турбины, после чего самолет резко спикировал вниз.

Однако, без расшифровки черных ящиков, а также предварительной версии следственной комиссии данный ролик является лишь набором предположений, а не окончательной версией гибели авиалайнера.

Реконструкция падения украинского Боинга 0:00 / 02:20

Напомним, ранее Запад рассматривает техническую неисправность как основную версию крушения Боинга.

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