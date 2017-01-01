“Внезапно растаял в воздухе”: На странице погибшего пилота нашли роковой пост

За несколько дней до католического Рождества пилот запостил роковое видео.

На Facebook-странице погибшего пилота самолета МАУ, который вчера, 8 января, разбился в Иране спустя несколько минут после взлета, Алексея Наумкина заметили роковой знак.

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Об этом на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги народа” Лиза Богуцкая.

За несколько дней до католического Рождества погибший пилот перепостил на своей странице поздравительное видео, в комментарии к какому указано:

Удивил детишек и внезапно растаял в воздухе.

Лиза Богуцкая сообщила, что этот пост мог быть пророчеством для погибшего пилота. Ее поддержали другие пользователи сети.

“Недаром говорят, что сейчас нужно быть осторожным со словами - все реализуется быстро“, “Ужас, как сглазил“, - пишут комментаторы.

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Напомним, пилот МАУ отвел лайнер от жилых кварталов Тегерана. Украинский пилот сделал все возможное, чтобы лайнер не рухнул на жилые кварталы Тегерана.

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