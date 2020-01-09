Обычные уголовники: Опубликованы еще 15 имен тех, кого передали в ОРДЛО

Журналисты насчитали в списке 15 человек, осужденных или подозреваемых в обычной уголовщине и не имеющих отношения к войне.

Опубликованы еще 15 имен тех, кого передали в ОРДЛО Пресс-служба президента

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Стали известны имена еще 15 из 124 человек, которых Украина передала на оккупированную территорию Донбасса в рамках обмена 29 декабря. Список опубликовало издание “Слідство.Інфо“.

Во второй части речь идет о тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства, грабежи или кражи. В списке обмененных обнаружили не менее 15 таких лиц. В некоторых случаях связь этих людей с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще. А тот факт, что они оказались в этом списке, удивляет даже их адвокатов, - пишет издание.

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Среди тех, кого Украина отдала в декабре прошлого года, в частности, житель Мариуполя, который убил топором участкового инспектора. Также на обмен попал много раз судимый житель “серой зоны“, который зарезал свою племянницу.

Список:

Сергей Шилин. Убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба “ДНР“. Максим Мысяк. Обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого. Денис Шатунов. Заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка. Всеволод Подольский. Стрельба в метрополитене Киева. Виктор Немченко. Преступник с 20-летним тюремным стажем, в 2019 году его осудили за разбойное нападение на харьковскую семью. Читай также: Освобожденные украинцы просят отпустить всех пленников Кремля Михаил Титов. Убийство жителя Волновахи с целью ограбления. Александр Хаверь. Разбой. Николай Тоцин. Убийство хозяйки, у которой арендовал комнату. Владимир Конончук. Преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы. Андрей Дрозд. Убийство военного в Харькове. Геннадий Ольшанский. Убийство соседа в пьяной драке. Сергей Комраз. Попытка провезти наркотики через границу с Россией. Эдуард Жовтый. Преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием. Андрей Присяжный. Кража телефонных кабелей “Укртелекома“. Артур Морозов. Преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор.

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Как отметила соучредитель организации “Медийная инициатива за права человека“ Ольга Решетилова, Украина уже не впервые отдает оккупантам уголовных преступников, не имеющих отношения к войне.

Мы будем добиваться того, чтобы людей без приговоров объявить в розыск. Мы с коллегами инициируем создание рабочей группы по внесению изменений в законодательство для того, чтобы сделать возможным их заочное осуждение. А пока мы будем добиваться того, чтобы они были объявлены в розыск, - сказала правозащитница.

Напомним, первые 44 фамилии тех, кто был передан в ОРДЛО в рамках обмена, “Слідство.Інфо“ обнародовало 6 января. В первый список вошли те, кто подозревался в терроризме или был осужден за террористическую деятельность.

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