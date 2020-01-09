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Обычные уголовники: Опубликованы еще 15 имен тех, кого передали в ОРДЛО

Комментариев: 3
Журналисты насчитали в списке 15 человек, осужденных или подозреваемых в обычной уголовщине и не имеющих отношения к войне.
Опубликованы еще 15 имен тех, кого передали в ОРДЛО
Опубликованы еще 15 имен тех, кого передали в ОРДЛО
Пресс-служба президента

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Стали известны имена еще 15 из 124 человек, которых Украина передала на оккупированную территорию Донбасса в рамках обмена 29 декабря. Список опубликовало издание “Слідство.Інфо“.

Во второй части речь идет о тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства, грабежи или кражи. В списке обмененных обнаружили не менее 15 таких лиц. В некоторых случаях связь этих людей с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще. А тот факт, что они оказались в этом списке, удивляет даже их адвокатов, - пишет издание.

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Среди тех, кого Украина отдала в декабре прошлого года, в частности, житель Мариуполя, который убил топором участкового инспектора. Также на обмен попал много раз судимый житель “серой зоны“, который зарезал свою племянницу.

Список:

  1. Сергей Шилин. Убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба “ДНР“.
  2. Максим Мысяк. Обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого.
  3. Денис Шатунов. Заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка.
  4. Всеволод Подольский. Стрельба в метрополитене Киева.
  5. Виктор Немченко. Преступник с 20-летним тюремным стажем, в 2019 году его осудили за разбойное нападение на харьковскую семью.

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    Михаил Титов. Убийство жителя Волновахи с целью ограбления.
  7. Александр Хаверь. Разбой.
  8. Николай Тоцин. Убийство хозяйки, у которой арендовал комнату.
  9. Владимир Конончук. Преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы.
  10. Андрей Дрозд. Убийство военного в Харькове.
  11. Геннадий Ольшанский. Убийство соседа в пьяной драке.
  12. Сергей Комраз. Попытка провезти наркотики через границу с Россией.
  13. Эдуард Жовтый. Преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием.
  14. Андрей Присяжный. Кража телефонных кабелей “Укртелекома“.
  15. Артур Морозов. Преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор.

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Как отметила соучредитель организации “Медийная инициатива за права человека“ Ольга Решетилова, Украина уже не впервые отдает оккупантам уголовных преступников, не имеющих отношения к войне.

Мы будем добиваться того, чтобы людей без приговоров объявить в розыск. Мы с коллегами инициируем создание рабочей группы по внесению изменений в законодательство для того, чтобы сделать возможным их заочное осуждение. А пока мы будем добиваться того, чтобы они были объявлены в розыск, - сказала правозащитница.

Напомним, первые 44 фамилии тех, кто был передан в ОРДЛО в рамках обмена, “Слідство.Інфо“ обнародовало 6 января. В первый список вошли те, кто подозревался в терроризме или был осужден за террористическую деятельность.

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Теги: ОРДЛО, обмен пленными, преступник, убийство, ограбление
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    09.01.2020, 14:41
Оценка:  0
zadneprohodchik
Там пусть и сидят или на кацапию валят
PomoikaZE    09.01.2020, 13:44
Оценка:  +7
PomoikaZE
Ничего удивительного, сборище отребья человеческого.
МонШер    09.01.2020, 13:26
Оценка:  +3
МонШер
Теперь будет кем пополнить ряды воюющих "шахтеров и трактористов".
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