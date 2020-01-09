Обычные уголовники: Опубликованы еще 15 имен тех, кого передали в ОРДЛО
Читай также: Обмен экс-беркутовцев был условием Кремля
Стали известны имена еще 15 из 124 человек, которых Украина передала на оккупированную территорию Донбасса в рамках обмена 29 декабря. Список опубликовало издание “Слідство.Інфо“.
Во второй части речь идет о тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства, грабежи или кражи. В списке обмененных обнаружили не менее 15 таких лиц. В некоторых случаях связь этих людей с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще. А тот факт, что они оказались в этом списке, удивляет даже их адвокатов, - пишет издание.
Читай также: СБУ раскрыла агентов “МГБ ЛНР“, оформлявших украинские соцвыплаты
Среди тех, кого Украина отдала в декабре прошлого года, в частности, житель Мариуполя, который убил топором участкового инспектора. Также на обмен попал много раз судимый житель “серой зоны“, который зарезал свою племянницу.
Список:
- Сергей Шилин. Убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба “ДНР“.
- Максим Мысяк. Обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого.
- Денис Шатунов. Заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка.
- Всеволод Подольский. Стрельба в метрополитене Киева.
- Виктор Немченко. Преступник с 20-летним тюремным стажем, в 2019 году его осудили за разбойное нападение на харьковскую семью.
Читай также: Освобожденные украинцы просят отпустить всех пленников КремляМихаил Титов. Убийство жителя Волновахи с целью ограбления.
- Александр Хаверь. Разбой.
- Николай Тоцин. Убийство хозяйки, у которой арендовал комнату.
- Владимир Конончук. Преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы.
- Андрей Дрозд. Убийство военного в Харькове.
- Геннадий Ольшанский. Убийство соседа в пьяной драке.
- Сергей Комраз. Попытка провезти наркотики через границу с Россией.
- Эдуард Жовтый. Преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием.
- Андрей Присяжный. Кража телефонных кабелей “Укртелекома“.
- Артур Морозов. Преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор.
Читай также: Журналист Асеев о пытках боевиков: Не готовы даже представить подобное
Как отметила соучредитель организации “Медийная инициатива за права человека“ Ольга Решетилова, Украина уже не впервые отдает оккупантам уголовных преступников, не имеющих отношения к войне.
Мы будем добиваться того, чтобы людей без приговоров объявить в розыск. Мы с коллегами инициируем создание рабочей группы по внесению изменений в законодательство для того, чтобы сделать возможным их заочное осуждение. А пока мы будем добиваться того, чтобы они были объявлены в розыск, - сказала правозащитница.
Напомним, первые 44 фамилии тех, кто был передан в ОРДЛО в рамках обмена, “Слідство.Інфо“ обнародовало 6 января. В первый список вошли те, кто подозревался в терроризме или был осужден за террористическую деятельность.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.