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На Донбассе сепаратисты один раз открыли огонь по позициям ВСУ

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Сепаратисты на востоке Украины один раз обстреляли позиции украинских военных.
Операция объединенных сил на Донбассе
Операция объединенных сил на Донбассе
EPA/UPG

С начала суток сепаратисты один раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Раненых и погибших в результате обстрела нет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. 

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“С начала текущих суток по состоянию на 12:00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Луганском направлении“, - указывается в сообщении.

Как отмечается, начиная с 10:20, в течение 30 минут, с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов боевики вели огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Хутор Вольный.

По имеющейся информации, потерь со стороны украинских вооруженных сил в результате прицельного обстрела противника нет.

Напомним, ранее украинские десантники испытали новые бронеавтомобили.

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Теги: ООС, Донбасс, Война
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