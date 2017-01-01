В небе Ирана экстренно развернули пассажирский лайнер

Самолет летел в Лондон.

Самолет авиакомпании British Airways экстренно развернули в небе над Ираном, чтобы не лететь над территорией страны, в которой вчера разбился самолет МАУ и погибли 176 человек.

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Об этом сообщает издание Mirror.

Сообщается, что воздушное судно изменило траекторию движения в небе недалеко от воздушного пространства Ирака над Персидским заливом и Кувейтом.

Известно, что Boeing 777 осуществлял рейс маршрутом Мумбаи - Лондон. Лайнер пролетел над Саудовской Аравией и Египтом, а затем над Средиземным морем и приземлился в Афинах на дозаправку.

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Официально известно, что причиной изменения траектории движения лайнера стала атака Ирана на американские военные базы в стране.

Напомним, Запад рассматривает техническую неисправность как основную версию крушения Боинга. Западные спецслужбы рассматривают техническую неисправность как основную версию авиакатастрофы украинского Боинга 737.

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