"Было предчувствие": Пилот рассказал, как его сняли с фатального рейса

Прямо перед рейсом в МАУ заменили пилота.

Пилот МАУ рассказал как его заменили прямо перед вылетом фатального рейса скриншот из видео

На потерпевшем крушение самолете лайнере МАУ должен был лететь пилот по имени Артем, однако его заменили в последний момент перед рейсом. Об этом он сам рассказал журналистам телеканала СТБ.

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“Я должен был лететь в рейс вместо Ханенко...Но мне поменяли рейс на Лондон“, - рассказал пилот МАУ.



Он также рассказал, что видел экипаж рейса прямо перед вылетом в Тегеран.



“Они были очень обеспокоены, видимо знали. Было предчувствие...“, - сказал пилот.

"Было предчувствие": Пилот рассказал, как его сняли с фа... 0:00 / 00:43



Напомним, очевидец рассказал, что пилот МАУ отвел лайнер от жилых кварталов Тегерана.

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