"Было предчувствие": Пилот рассказал, как его сняли с фатального рейса
На потерпевшем крушение самолете лайнере МАУ должен был лететь пилот по имени Артем, однако его заменили в последний момент перед рейсом. Об этом он сам рассказал журналистам телеканала СТБ.
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“Я должен был лететь в рейс вместо Ханенко...Но мне поменяли рейс на Лондон“, - рассказал пилот МАУ.
Он также рассказал, что видел экипаж рейса прямо перед вылетом в Тегеран.
“Они были очень обеспокоены, видимо знали. Было предчувствие...“, - сказал пилот.
Напомним, очевидец рассказал, что пилот МАУ отвел лайнер от жилых кварталов Тегерана.
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