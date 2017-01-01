Украинские эксперты начали расследования катастрофы лайнера МАУ

Украинская делегация прибыла в Тегеран для расследования катастрофы лайнера МАУ.

Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран СНБО

Самолет с украинскими экспертами приземлился а аэропорту Тегерана в 3.30 ночи 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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В ведомстве подчеркнули, что экспертная группа срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 Международных авиалиний Украины.



Отмечается, что информация о результатах работы группу будет оперативно сообщаться обществу.





Напомним, пилот МАУ рассказал, как его сняли с фатального рейса.

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