Украинские эксперты начали расследования катастрофы лайнера МАУ
Украинская делегация прибыла в Тегеран для расследования катастрофы лайнера МАУ.
Самолет с украинскими экспертами приземлился а аэропорту Тегерана в 3.30 ночи 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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В ведомстве подчеркнули, что экспертная группа срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 Международных авиалиний Украины.
Отмечается, что информация о результатах работы группу будет оперативно сообщаться обществу.
Напомним, пилот МАУ рассказал, как его сняли с фатального рейса.
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