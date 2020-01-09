Возле берегов Украины заметили корабль ФСБ РФ: появилось видео
Военные авиаторы заметили неподалеку украинского берега в Азовском море российский корабль береговой охраны ФСБ, который осуществлял разведку.
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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Корабль береговой охраны ВСУ РФ был замечен в 10 милях (около 18 км) от украинского берега. Военные связались с экипажем корабля и заставили его отойти на соответствующее расстояние от берега.
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После нескольких облетов над акваторией Азовского моря российский корабль выполнил требование украинской стороны и отошел от берега Украины на соответствующее расстояние.
Напомним, в Черное море на буксире завели десантный корабль РФ. Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. По официальной версии, у российского судна произошла поломка двигателей.
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