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Возле берегов Украины заметили корабль ФСБ РФ: появилось видео

Комментариев: 1
Корабль заметили военные авиаторы.
Корабль ФСБ РФ
Корабль ФСБ РФ
Минобороны

Военные авиаторы заметили неподалеку украинского берега в Азовском море российский корабль береговой охраны ФСБ, который осуществлял разведку. 

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Корабль береговой охраны ВСУ РФ был замечен в 10 милях (около 18 км) от украинского берега. Военные связались с экипажем корабля и заставили его отойти на соответствующее расстояние от берега.

Корабль заметили авиаторы
Корабль заметили авиаторы
Минобороны

Корабль осуществлял разведку
Корабль осуществлял разведку
Минобороны

Экипаж заставили развернуться
Экипаж заставили развернуться
Минобороны

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После нескольких облетов над акваторией Азовского моря российский корабль выполнил требование украинской стороны и отошел от берега Украины на соответствующее расстояние.

Напомним, в Черное море на буксире завели десантный корабль РФ. Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. По официальной версии, у российского судна произошла поломка двигателей.

 

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Теги: военные, корабль ФСБ, РФ, украинский берег, авиация
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    09.01.2020, 14:43
Оценка:  0
VSHIVANKA
КОРАБЛЬ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ РОССИИ СТОИТ НА ЯКОРЕ НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ , ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОБРАТНОГО , ГДЕ НА ВИДЕО ПЕРЕГОВОРЫ С ЭКИПАЖЕМ , ГДЕ " БЕГСТВО " АХРЭССОРА ? )))))
КСТАТИ , ДЛЯ ОСОБО ОДАРЁННЫХ.....
В АЗОВСКОМ МОРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ВОДАМИ СЧИТАЮТСЯ 5 МИЛЬ ОТ БЕРЕГА....
tulchanin    09.01.2020, 14:22
Оценка:  -5
tulchanin
Не понял, кто из моряков, а что за трос от корабля в воду идёт ? Он на якоре что ли встал в украинских водах ? Нагло, однако...
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