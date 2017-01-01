Винницкий губернатор просит помощь у армии в борьбе с незаконными АЗС

На Винниччине решили вывести борьбу с нелегальными заправками на принципиально новый уровень.

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Глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский обратился за помощью к армии в борьбе с нелегальными АЗС. Об этом он сообщил во время областного совещания с представителями правоохранительных и фискальных органов, посвященного борьбе с незаконными автозаправками на территории региона, пишет сайт Винницкой ОГА.

Я лично обратился и к начальнику Генштаба, и к Министру обороны Украины для того, чтобы было налажено оперативное сотрудничество с военными. К сожалению, мы имеем целый ряд факторов, которые мешают нам оперативно работать, - отметил Скальский.

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По его словам, любая предпринимательская деятельность в сфере торговли горючим без уплаты налогов, без лицензии – это фактически украденные деньги.

Мы должны иметь абсолютно нулевую толерантность по отношению к таким процессам, - подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что важным источником информации по выявлению незаконной торговли горючим могут быть патрульные экипажи полиции.

Напомним, за месяц правоохранители ликвидировали в Украине почти 450 нелегальных АЗС. К работе по устранению нелегальных АЗС привлечено руководство всех областных государственных администраций.

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