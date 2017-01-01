У главы МИД Пристайко проблемы с деньгами, - Дубинский

Министр получил материальную помощь от государства и занял крупную сумму у родственницы.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сейчас в тяжелом материальном состоянии.

Об этом на своем сайте сообщил скандальный “слуга народа” Александр Дубинский.

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Нардеп отметил, что 27 декабря Пристайко получил от своего ведомства материальную помощь в размере 111 тыс. гривен. Уже через несколько дней, 1 декабря, он занял у своей родственницы Раисы Пристайко деньги в размере 240 тыс. гривен. К слову, как в ноябре министр заработал в 6 раз больше оклада.

Дубинский предположил, что у министра возникли серьезные материальные трудности, поскольку в октябре ему пришлось продать свой автомобиль за 677 тыс. гривен.

Вероятно, Пристайко требуется больше средств на жизнь, чем многим. Иначе очень странная ситуация получается. Ведь за январь-август 2019 года он получил компенсационные выплаты в размере 1,5 млн гривен. Немалую сумму, - пишет Дубинский.

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В декларации министра за прошлый год указано сразу три материальных обязательства:

кредит на €24 тыс (возник в 2017 году);

кредит на €20 тыс. (возник в 2018 году);

у своей родственницы Раисы Пристайко супруга министра одолжила €7 тыс. и $10 тыс.

По информации из декларации главы МИД, Пристайко в 2018 году потратил 2,7 млн гривен на нематериальные активы (имущественные права).

Напомним, Пристайко опубликовал предновогодние итоги. Министр иностранных дел назвал главные достижения уходящего года. Планы пообещал сообщить позже.

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