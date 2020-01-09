Без света остались полтысячи абонентов.

В Крыму кот оставил без электричества несколько сел facebook.com

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8 января в оккупированном Крыму часть Симферопольского района осталась без света из-за домашнего животного. Об этом сообщает издание “Крым.Реалии“

Причиной отключения света стало попадание кота в ячейку масляного выключателя. Именно так объяснили произошедшее оккупационные власти полуострова.

Свет отсутствовал в селах Фонтаны, Чистенькое, Залесье — всего у 475 абонентов. Вынужденное отключение длилось с 19:13 до 20:50.

Напомним, оккупационные “власти Крыма“ хотят запустить поезда по Керченскому мосту в 3 страны. Россияне намерены наладить железнодорожное сообщение полуострова с Беларусью, Казахстаном и Азербайджаном.

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