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В Крыму кот оставил без электричества несколько сел

Комментариев: 4
Без света остались полтысячи абонентов.
В Крыму кот оставил без электричества несколько сел
В Крыму кот оставил без электричества несколько сел
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8 января в оккупированном Крыму часть Симферопольского района осталась без света из-за домашнего животного. Об этом сообщает издание “Крым.Реалии“

Причиной отключения света стало попадание кота в ячейку масляного выключателя. Именно так объяснили произошедшее оккупационные власти полуострова.

Свет отсутствовал в селах Фонтаны, Чистенькое, Залесье — всего у 475 абонентов. Вынужденное отключение длилось с 19:13 до 20:50.

Напомним, оккупационные “власти Крыма“ хотят запустить поезда по Керченскому мосту в 3 страны. Россияне намерены наладить железнодорожное сообщение полуострова с Беларусью, Казахстаном и Азербайджаном.

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Теги: Крым, электроснабжение, кот
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Комментариев (4)
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Из_бана    09.01.2020, 14:29
Оценка:  +2
Из_бана
А-а-а!!! Кот-диверсант оставил Залесье без света!!! Почему не написано, что кот служил в СБУ?
Кайдаш    09.01.2020, 14:34
Оценка:  +1
Кайдаш
В звании майора, не меньше ))))
Кайдаш    09.01.2020, 14:28
Оценка:  +2
Кайдаш
Это бандеровский кот.
Из_бана    09.01.2020, 14:29
Оценка:  +1
Из_бана
Я больше скажу. Кот - праочек.
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