Зеленский выразил соболезнования лидерам Швеции и Афганистана

Президент Зеленский в телефонном разговоре выразил глубокие соболезнования премьер-министру Швеции и президенту Афганистана в связи с катастрофой Боинга в Иране.

Президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном, а также с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашраф Гани и выразил соболезнования в связи с гибелью граждан этих стран в результате катастрофы самолета авиакомпани МАУ в Иране. Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

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Как указывается в сообщение, Зеленский выразил соболезнования и передал слова поддержки для родных и близких граждан Швеции, погибших в результате авиакатастрофы в Иране 8 января.

Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание, - сказал Зеленский.

Президент Зеленский также пригласил Швецию присоединиться к расследованию причин авиакатастрофы.

Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное, - сказал президент Зеленский.

Со своей стороны премьер-министр Стефан Левен выразил соболезнования от лица народа Швеции и сообщил, что Стокгольм готов помочь всеми средствами в обеспечении прозрачного расследования.

Президент Зеленский также провел беседу с лидером Афганистана.

Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас, правда - важнее всего, - отметил Зеленский в разговоре с президентом Афганистана.

Со своей стороны лидер Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.

Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования властям Афганистана, - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы в Иране.

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