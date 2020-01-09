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“От чего вы устали?”: Снайпер ВСУ растрогал своим посланием к украинцам

Комментариев: 35
Воин упрекнул тем, кто смеет заявлять, что “устал от войны”.
Сергей Варакин
Сергей Варакин
facebook.com/backandalive

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Командир тактического снайперского подразделения одной из бригад ВСУ Сергей Варакин растрогал сеть мощным посланием к соотечественникам. 

Послание опубликовал на Facebook волонтерский фонд "Повернись живим".

Снайпер напомнил украинцам о том, какой ценой отвоевывается мирная жизнь большинства граждан и упрекнул тех, кто слишком часто говорит об усталости от войны.

Нам нужна победа. Нам - людям, которые прошли Майдан, войну. Мы не устаем, мы совершенствуемся, учимся, отвоевываем, вкапываемся в каждый сантиметр донбасской земли. А сейчас появилось много тех, кто "устал от войны". Они не помогали армии, волонтерам, не тратили своих финансовых, моральных, духовных сбережений все эти шесть лет. Так от чего вы устали?! - спросил воин.

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Сергей Варакин также привел в пример личный опыт. По его словам, на все его подразделение - только один прикомандированный кадровый военный. Остальные воины - это те, кого в 2014 году называли "партизанами". Между тем, за 6 лет войны каждый из этих людей стал профессиональным снайпером и является одним из самых больших страхов российских оккупантов.

Ребята в мое подразделение отбирались по многим критериям, в том числе, честно отвечая на вопрос: "Будешь ли ты воевать, если вдруг перестанут платить зарплату?". Каждый из них сказал - да. Единственное, за что я благодарен **йлу (Путину, - ред) - я познакомился с настоящими людьми, отбросил мусор, который у меня был, и горжусь этим. Горжусь своими командирами. На войне ты знаешь, что тут друг, там - враг, а на гражданке все сложнее. Сначала я думал, что война у меня отняла все. А потом я переосмыслил и понял, что приобрел что-то новое, - написал снайпер.

Между тем, командир снайперского подразделения заявил, что огорчен ходом событий на передовой, несмотря на патриотизм и профессионализм воинов.

Раньше мы мечтали, что будем идти вперед, отвоевывать свою территорию. А сейчас мечтаем о том, чтобы не отойти, не бросить те позиции, где 150 метров отвоевывали ценой одного погибшего и семи раненых. Да, наших людей не вернуть, но Россия должна платить, в том числе и в международных судах, - подытожил Сергей Варакин.

Сильный пост снайпера мгновенно разлетелся в соцсетях. Комментаторы благодарят воина за его позицию и ежедневный труд во благо Украины.

Напомним, освобожденные украинцы просят отпустить всех пленников Кремля. Появилось мощное видео бывших пленных Кремля.

 

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Теги: пост, послание, снайпер, Сергей Варакин
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Комментариев (39)
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xapi3mat    09.01.2020, 15:55
Оценка:  +2
xapi3mat
Не знаю кто устал, но как помню из истории что начиная с 15 века украинцы не только могут но илюбят сражаться за свою землю!
xapi3mat    09.01.2020, 15:56
Оценка:  +3
xapi3mat
а устали те кто так и не видел никакой войны
Путин-Xyйло    09.01.2020, 16:09
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Кто не хотел, тот и не видел!
farfalle    09.01.2020, 15:57
Оценка:  -5
farfalle
Украинцы появились только в 20 веке, малыш. В 15 веке свои монеты были? Государство свое было? Или ты украинцами называешь дикие племена, которых нагибали все, кому не лень? Великие победы хоть есть?
Из_бана    09.01.2020, 15:59
Оценка:  +2
Из_бана
А российские монеты были? Ты все путаешь. В 20 веке появились русские и то стараниями грузина, а не стараниями русских.
farfalle    09.01.2020, 16:10
Оценка:  -1
farfalle
Ты еще и дурак, оказывается..мда
Из_бана    09.01.2020, 15:34
Оценка:  -1
Из_бана
Устал резидент, который помчался в офшорную дыру срочно спасать бабло своего господина.
VSHIVANKA    09.01.2020, 15:50
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А ЧЁ ТЫ СИДИШЬ В ДИВАН ПЕРДИШЬ ?
ПИЗДУЙ В ОКОПЫ!!!
Из_бана    09.01.2020, 15:53
Оценка:  0
Из_бана
Мой окоп здесь.
farfalle    09.01.2020, 15:56
Оценка:  -5
farfalle
очередной пердун-воин, типичный хахол
Из_бана    09.01.2020, 15:58
Оценка:  +2
Из_бана
Да? а ведь не так давно ты называл меня маланцем.
farfalle    09.01.2020, 16:11
Оценка:  -1
farfalle
охохлился, что поделаешь...
asfd0    09.01.2020, 15:31
Оценка:  -5
asfd0
Пускай идёт Крым отвоёвывать вместо того что бы в украинцев стрелять.
Из_бана    09.01.2020, 15:32
Оценка:  +2
Из_бана
Всему свое время.
asfd0    09.01.2020, 15:35
Оценка:  -3
asfd0
А сейчас время что б украинцы украинцев убивали выходит.
Из_бана    09.01.2020, 15:38
Оценка:  +2
Из_бана
Украинцы из Бурятии и Якутии?
VSHIVANKA    09.01.2020, 15:52
Оценка:  -4
VSHIVANKA
В РОССИЙСКОМ КРЫМУ МОЖНО И ПО ЯБАЛУ ВЫХВАТИТЬ...., ТАМ В ОТЛИЧИЕ ОТ ДОНБАССА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИСУТСТВУЕТ АРМИЯ РОССИИ....
Из_бана    09.01.2020, 15:54
Оценка:  +2
Из_бана
Ваша армия имеет такую уникальную способность, как уничтожать сама себя.
farfalle    09.01.2020, 16:12
Оценка:  -1
farfalle
Это ты путаешь с вашими дебилами, что гранаты в костре греют и паленой водкой травятся
Колишній-східняк    09.01.2020, 15:28
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Правильно он сказал, там ясно, где враг. А здесь?
Из_бана    09.01.2020, 15:32
Оценка:  -1
Из_бана
Здесь тоже. но далеко не всем. 73% так ничего и не поняли.
Rangol    09.01.2020, 15:24
Оценка:  -5
Rangol
Родственник Лектора из Молчания ягнят? Оно и тоже лицо маньяка. Хорошо, что он отметился на миротворце, одного такого же по Одессой как пишет Бигмир совсем недавно забили украинские активисты
kapablankas    09.01.2020, 15:22
Оценка:  -2
kapablankas
набор пустых лозунгов
Alexsy    09.01.2020, 15:22
Оценка:  -3
Alexsy
Конченый дебил. Психика которого искалечена "мирным" "майданом".
Цель жизни которого только убивать! И не представляет себя в мирной жизни!
Letohradek    09.01.2020, 15:24
Оценка:  -1
Letohradek
То есть, если к тебе пришли насильники, ты должен согласиться с их требованиями и не сопротивляться? После этого, ты действительно - конченный дебил! ))
farfalle    09.01.2020, 15:36
Оценка:  -4
farfalle
Жители Донбасса, не желающие видеть героем Бандеру и насильную украинизацию, насильники?
Rangol    09.01.2020, 16:00
Оценка:  -6
Rangol
Он и есть это садист и убийца, ставший убивать граждан Украинцев
tulchanin    09.01.2020, 15:21
Оценка:  -4
tulchanin
Жаль не спросил "Будешь ли ты за деньги стрелять по детям на гражданке, если не будут платить зарплату" ?
WTF2wtf    09.01.2020, 15:54
Оценка:  +5
WTF2wtf
Ты это спрашивал у наемников в российских армейских корпусах на Донбассе, которым нет места и работы на гражданке в российской оккупации???
tulchanin    09.01.2020, 16:12
Оценка:  0
tulchanin
Нет, но я "трогательных" посланий не писал.
Letohradek    09.01.2020, 15:18
Оценка:  -3
Letohradek
От войны устали лишь тупоголовые зэбилы! Они и привели к власти себе подобного!
farfalle    09.01.2020, 15:36
Оценка:  -3
farfalle
Ты когда в военкомат?
КимЧенПых    09.01.2020, 15:50
Оценка:  +1
КимЧенПых
ну хорошо что ты не устал.
Операторська    09.01.2020, 15:13
Оценка:  +1
Операторська
Слава Богу, що ще є такі українці! Слава Україні!
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