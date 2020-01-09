“От чего вы устали?”: Снайпер ВСУ растрогал своим посланием к украинцам

Воин упрекнул тем, кто смеет заявлять, что “устал от войны”.

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Командир тактического снайперского подразделения одной из бригад ВСУ Сергей Варакин растрогал сеть мощным посланием к соотечественникам.

Послание опубликовал на Facebook волонтерский фонд "Повернись живим".

Снайпер напомнил украинцам о том, какой ценой отвоевывается мирная жизнь большинства граждан и упрекнул тех, кто слишком часто говорит об усталости от войны.

Нам нужна победа. Нам - людям, которые прошли Майдан, войну. Мы не устаем, мы совершенствуемся, учимся, отвоевываем, вкапываемся в каждый сантиметр донбасской земли. А сейчас появилось много тех, кто "устал от войны". Они не помогали армии, волонтерам, не тратили своих финансовых, моральных, духовных сбережений все эти шесть лет. Так от чего вы устали?! - спросил воин.

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Сергей Варакин также привел в пример личный опыт. По его словам, на все его подразделение - только один прикомандированный кадровый военный. Остальные воины - это те, кого в 2014 году называли "партизанами". Между тем, за 6 лет войны каждый из этих людей стал профессиональным снайпером и является одним из самых больших страхов российских оккупантов.

Ребята в мое подразделение отбирались по многим критериям, в том числе, честно отвечая на вопрос: "Будешь ли ты воевать, если вдруг перестанут платить зарплату?". Каждый из них сказал - да. Единственное, за что я благодарен **йлу (Путину, - ред) - я познакомился с настоящими людьми, отбросил мусор, который у меня был, и горжусь этим. Горжусь своими командирами. На войне ты знаешь, что тут друг, там - враг, а на гражданке все сложнее. Сначала я думал, что война у меня отняла все. А потом я переосмыслил и понял, что приобрел что-то новое, - написал снайпер.

Между тем, командир снайперского подразделения заявил, что огорчен ходом событий на передовой, несмотря на патриотизм и профессионализм воинов.

Раньше мы мечтали, что будем идти вперед, отвоевывать свою территорию. А сейчас мечтаем о том, чтобы не отойти, не бросить те позиции, где 150 метров отвоевывали ценой одного погибшего и семи раненых. Да, наших людей не вернуть, но Россия должна платить, в том числе и в международных судах, - подытожил Сергей Варакин.

Сильный пост снайпера мгновенно разлетелся в соцсетях. Комментаторы благодарят воина за его позицию и ежедневный труд во благо Украины.

Напомним, освобожденные украинцы просят отпустить всех пленников Кремля. Появилось мощное видео бывших пленных Кремля.

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