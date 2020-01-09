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Ведущий назвал Зеленского "маленьким чмом": Нацрада проверит канал

Комментариев: 38
"Прямой" канал грубо пренебрегает стандартами журналистской профессии, считают в Нацраде.
Ведущий "Прямого" Сергей Поярков слишком "разошелся" в эфире
Ведущий "Прямого" Сергей Поярков слишком "разошелся" в эфире
кадр из видео

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января назначил внеплановую проверку “Прямого канала“ в связи с жалобой на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского. Об этом пишет “Детектор Медиа“.

На Пояркова в Нацсовет пожаловалась гражданка Касьяненко. Она отметила, что ведущий “Прямого“ оскорбляет честь и достоинство президента Украины, членов его семьи, отдельных этносов и употребляет нецензурную брань. Мониторинг Нацсовета зафиксировал эти сюжеты. Теперь проверка должна установить, было ли в них нарушения законодательства.

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На какой именно выпуск программы Пояркова жаловалась Касьяненко, члены Нацсовета не уточнили. Вероятно, речь идет о выпуске программы “Поярков News“ от 27 декабря 2019, в котором ведущий назвал Зеленского “маленьким чмом“, “криворожским сцикунчиком“, а его отца назвал “тупым“.

Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что воздержится от голосования за проверку, поскольку вопрос является политическим. Он раскритиковал программу, но одновременно напомнил, что за последние 5 лет Нацсовет не адвокатировал публичных лиц, если речь идет о сюжетах, посягающих на их честь и достоинство. Он отметил, что люди, которые считают, что их достоинство оскорбили, могут обратиться в суд, а Нацсовет готов предоставить видео в случае необходимости.

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Его позицию поддержала заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук. Другие члены заявили, что речь идет не только про политические мотивы, а про нарушение всех этических стандартов профессии.

Речь идет не об отдельном сюжете, а о целой передаче, в которой принимали участие другие гости и поддерживали такую ​​риторику. Ведущий точно не имеет права подавать такой пример в информационном пространстве. Я считаю, что надо провести проверку и подумать, что делать с другими каналами, которые пренебрегают стандартами профессии, - отметила Ольга Герасимьюк.

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В итоге из семи присутствующих на заседании членов Нацсовета пятеро поддержали назначение проверки “Прямом канала“.

Скандальный выпуск, в котором ведущий оскорблял президента Зеленского:

Напомним, украинский канал “спалился” на пропаганде Путина. Нацсовет проведет внеплановую проверку одного из каналов.

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Теги: Нацсовет, Нацрада, Прямый, телеканал
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Комментариев (38)
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парень_Киев_27    09.01.2020, 16:10
Оценка:  -1
парень_Киев_27
Помню его унизительную речь "Я вас почув" после результатов 1-го тура выборов. И разгром во втором туре. Зеленский всего пол года, определенные результаты есть. Посмотрим что дальше будет.
Колишній-східняк    09.01.2020, 16:09
Оценка:  0
Колишній-східняк
Канал тут ни при чём. На то он и Прямой. Спрашивайте с Пояркова...
парень_Киев_27    09.01.2020, 16:07
Оценка:  -2
парень_Киев_27
Балабол Порошенко и войну закончил за 14 дней, и Рошен продал, и коррупцию победил, и доллар опустил до 12 гривен. Золотой президент был.
Из_бана    09.01.2020, 16:08
Оценка:  +2
Из_бана
А твой зельц в отставку уже подал?
парень_Киев_27    09.01.2020, 16:11
Оценка:  -1
парень_Киев_27
А чего ему в отставку подавать?
Letohradek    09.01.2020, 16:00
Оценка:  +4
Letohradek
Защитники крысомордого, назовите хотя бы 2 причины, что бы народ не стебался с низкорослого, тупого аленя, с крысиным фейсом?
парень_Киев_27    09.01.2020, 16:03
Оценка:  -3
парень_Киев_27
Вот ты все время называешь Педро лучшем президентом в истории Украины. Но лучшего президента не могут ненавидеть 73% населения. А если гипотетически добавить ОРДЛО, Крым и людей, которые уехали на заработки, то это будет 80%+. Это лучший президент?
парень_Киев_27    09.01.2020, 16:05
Оценка:  -2
парень_Киев_27
А АрмияМоваВира скоро надеюсь будет очки драить на зоне.
Lyonya-Space    09.01.2020, 16:08
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Не путайте стёб народа и недостойное и непрофессиональное поведение журналистов, которые должны быть незаангажированными, преподносить информацию в чистом виде и без учёта своей личной симпатии/антипатии.
А Поярков - типичная базарная баба!
РS мне обзываться можно, я не журналист, не работник СМИ
Тисс    09.01.2020, 16:00
Оценка:  0
Тисс
Когда ещё год назад что-то неприятное писали про Вальцмана, порохоботские крысы верещали, что нельзя неуважительно отзываться о Президенте Украины.
Теперь методические указания поменялись, ведь у власти теперь не миллиардер-кондитер!
Из_бана    09.01.2020, 16:09
Оценка:  0
Из_бана
Теперь у власти миллионер фигляр.
xapi3mat    09.01.2020, 15:58
Оценка:  +7
xapi3mat
у нас ваащето демократия! не нравится? дуй намордор!
Тисс    09.01.2020, 15:57
Оценка:  -2
Тисс
Потом опарыш Поярков, когда всплывёт правда о его миллионных доходах, десятках квартир в Киеве и прочих "надбаннях майдану", скажет просто, "по-козацки", как "козак" Гаврилюк: "Я просто удачно женился!"
xapi3mat    09.01.2020, 15:59
Оценка:  +6
xapi3mat
ну чувак не ковырялся в жопе как ты а взял и нарисовал себе много денег!
Тисс    09.01.2020, 16:00
Оценка:  -2
Тисс
Ну он же у тебя, утырка, взял эти деньги. А я брезгую из твоей жопы брать деньги!
Тисс    09.01.2020, 15:54
Оценка:  -3
Тисс
Большое ЧМО назвало президента маленьким...
Letohradek    09.01.2020, 15:57
Оценка:  +5
Letohradek
А разве крысомордый большого роста? )))
Тисс    09.01.2020, 15:58
Оценка:  -2
Тисс
Повыше, чем бандеровское ЧМО, которое в 2015 метнуло гранату на Банковой в нац.гвардейцев!
ОлегП    09.01.2020, 15:54
Оценка:  +1
ОлегП
Поярков все правильно сказал. Респект. Козломордого давно пора ставить на место.
Путин-Xyйло    09.01.2020, 15:52
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Несколько неправ!
Зе! - маленькое "большое ЧМО"
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