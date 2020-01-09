Ведущий назвал Зеленского "маленьким чмом": Нацрада проверит канал

"Прямой" канал грубо пренебрегает стандартами журналистской профессии, считают в Нацраде.

Ведущий "Прямого" Сергей Поярков слишком "разошелся" в эфире кадр из видео

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января назначил внеплановую проверку “Прямого канала“ в связи с жалобой на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского. Об этом пишет “Детектор Медиа“.

На Пояркова в Нацсовет пожаловалась гражданка Касьяненко. Она отметила, что ведущий “Прямого“ оскорбляет честь и достоинство президента Украины, членов его семьи, отдельных этносов и употребляет нецензурную брань. Мониторинг Нацсовета зафиксировал эти сюжеты. Теперь проверка должна установить, было ли в них нарушения законодательства.

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На какой именно выпуск программы Пояркова жаловалась Касьяненко, члены Нацсовета не уточнили. Вероятно, речь идет о выпуске программы “Поярков News“ от 27 декабря 2019, в котором ведущий назвал Зеленского “маленьким чмом“, “криворожским сцикунчиком“, а его отца назвал “тупым“.

Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что воздержится от голосования за проверку, поскольку вопрос является политическим. Он раскритиковал программу, но одновременно напомнил, что за последние 5 лет Нацсовет не адвокатировал публичных лиц, если речь идет о сюжетах, посягающих на их честь и достоинство. Он отметил, что люди, которые считают, что их достоинство оскорбили, могут обратиться в суд, а Нацсовет готов предоставить видео в случае необходимости.

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Его позицию поддержала заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук. Другие члены заявили, что речь идет не только про политические мотивы, а про нарушение всех этических стандартов профессии.

Речь идет не об отдельном сюжете, а о целой передаче, в которой принимали участие другие гости и поддерживали такую ​​риторику. Ведущий точно не имеет права подавать такой пример в информационном пространстве. Я считаю, что надо провести проверку и подумать, что делать с другими каналами, которые пренебрегают стандартами профессии, - отметила Ольга Герасимьюк.

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В итоге из семи присутствующих на заседании членов Нацсовета пятеро поддержали назначение проверки “Прямом канала“.

Скандальный выпуск, в котором ведущий оскорблял президента Зеленского:

Напомним, украинский канал “спалился” на пропаганде Путина. Нацсовет проведет внеплановую проверку одного из каналов.

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