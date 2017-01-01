На Кировоградщине неизвестный расстрелял супружескую пару

Полиция выясняет обстоятельства двойного убийства.

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В Светловодском районе Кировоградской области неизвестные совершили убийство мужчины и женщины из огнестрельного оружия. Об этом сообщает Главное управление полиции в Кировоградской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 января около 19:00 от местной жительницы, которая рассказала, что неизвестный нанес огнестрельные ранения ее родственникам – мужчине и женщине в возрасте 36 и 40 лет. Факт нашел свое подтверждение, - рассказали правоохранители.

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От полученных ранений пострадавшие погибли на месте. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению убийств.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Других подробностей по делу в полиции не сообщают, но обстоятельства преступления выяснили журналисты “Фактов“.

Неизвестный, зайдя на подворье частного дома по улице Вишневой (бывшая Жданова) выстрелил из огнестрельного оружия (предположительно из ружья) в лицо 36-летнему мужчине. На шум из дома вышла 40-летняя хозяйка, и тоже получила пулю. Злоумышленник скрылся с места преступления, - пишет издание.

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Полицейских вызвала родственница убитых, проживающая по соседству.

Из обсуждения события в соцсетях жителями Светловодска стало известно, что погибшая работала поваром в школе. У нее остались 19-летний сын и мама. Ее ранее судимый сожитель работал сварщиком. По мнению знакомых, у них была нормальная семья.

Напомним, стало известно, за что убили двух девушек на Подоле. 16-летняя Ева и 18-летняя Мария погибли из-за мобильных телефонов.

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