"Сепар в сметане": ветеран АТО наладил производство скандальных консервов

Ветеран АТО из Винницы наладил сбыт скандальных консервов под названием "Сепар в сметане".

Ветеран АТО из Винницы Александр Грамарчук наладил производство скандальных мясных консервов и продает их в социальных сетях под названием “Сепар в сметане“. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

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Так, речь идет о мясных консервах, на которые он клеит этикетки со скандальным дизайном и названием продукта, таких как “Сепар в сметане“.

Также в ассортименте ветерана АТО банки тушенки под названием “Сепар в масле“, “Снегирь православный“ (“с мощами Кобзона“ - уточняется на этикетке) и “Сепар луганский“ (“выдержанный“).

Также ветеран АТО предлагают попробовать и томатные консервы с надписями “Не забудем, не простим“, “Память дидов“ и “Бессмертный полк“.

Стоимость одной банки мясной консервы производства ветерана АТО составляет около 120 гривен. В состав мясных консервов входит свинина. Товар можно получить после полной предоплаты Новой почтой из Винницы.

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Также отмечается, что фото консервов с провокационным названием быстро разошлись по сети. Некоторые комментаторы задаются вопросом - как можно говорить о примирении между гражданами Украины, если проводится такое “расчеловечивание“ части из них и при этом правоохранительные органы никак на бизнес ветерана не реагируют.

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