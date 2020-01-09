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"Сепар в сметане": ветеран АТО наладил производство скандальных консервов

Комментариев: 6
Ветеран АТО из Винницы наладил сбыт скандальных консервов под названием "Сепар в сметане".
"Сепар в сметане": ветеран АТО наладил производство скандальных консервов
© facebook.com/grom.alex.grom
Фото 1/7
  • Креативные мясные консервы
  • Креативные мясные консервы
  • Креативные мясные консервы
  • Креативные мясные консервы
  • Креативные мясные консервы
  • Креативные мясные консервы
  • Креативные мясные консервы
"Сепар в сметане": ветеран АТО наладил производство скандальных консервов
Креативные мясные консервы
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Ветеран АТО из Винницы Александр Грамарчук наладил производство скандальных мясных консервов и продает их в социальных сетях под названием “Сепар в сметане“. Об этом он пишет на своей странице в Facebook

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Так, речь идет о мясных консервах, на которые он клеит этикетки со скандальным дизайном и названием продукта, таких как “Сепар в сметане“.

Также в ассортименте ветерана АТО банки тушенки под названием “Сепар в масле“, “Снегирь православный“ (“с мощами Кобзона“ - уточняется на этикетке) и “Сепар луганский“ (“выдержанный“).

Также ветеран АТО предлагают попробовать и томатные консервы с надписями “Не забудем, не простим“, “Память дидов“ и “Бессмертный полк“.

Стоимость одной банки мясной консервы производства ветерана АТО составляет около 120 гривен. В состав мясных консервов входит свинина. Товар можно получить после полной предоплаты Новой почтой из Винницы. 

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Также отмечается, что фото консервов с провокационным названием быстро разошлись по сети. Некоторые комментаторы задаются вопросом - как можно говорить о примирении между гражданами Украины, если проводится такое “расчеловечивание“ части из них и при этом правоохранительные органы никак на бизнес ветерана не реагируют.

Напомним, ранее “От чего вы устали?”: Снайпер ВСУ растрогал своим посланием к украинцам.

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Теги: Украина, АТО, Консервы, Креатив
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Комментариев (6)
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solani    09.01.2020, 15:59
Оценка:  -2
solani
А зря он так , не по человечески, не по Божески это, а Боженька все видит. А отвечать приходится в этой жизни за поступки
Letohradek    09.01.2020, 15:51
Оценка:  -1
Letohradek
Klasssss .... !!!!! )))))
VSHIVANKA    09.01.2020, 15:49
Оценка:  -3
VSHIVANKA
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....
ВыВсеВрети    09.01.2020, 15:56
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ГЫ-ГЫ-ГЫ А МНЕ НРАВИТСЯ!!!!...)))))))
ВШИВАЯ ДЫРКА, ЛУЧШЕ ПОСМОТРИ НА ДЕБЕЛИЗ...У НАС НА РОСЕЕ!!!!...ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НЕ БУДУ!!!))))))
tulchanin    09.01.2020, 15:41
Оценка:  +1
tulchanin
Молодец, ждем от ЛДНР консервы "бандеровец в собственном соку", и смело можно говорить что Украина готова к воссоединению с Донбассом.
SEMPENTY    09.01.2020, 16:08
Оценка:  +2
SEMPENTY
И Шухевич в маринаде.
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