Под Одессой дети заявили в полицию на родителей: детали
В Одесской области двое детей заявили о постоянном психологическом давлении со стороны своих родителей. 9-летний мальчик и его 8-летняя сестра также рассказали копам, что родители над ними издеваются.
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Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
В полиции рассказали, что 36-летняя мать и 48-летний отец детей ранее уже привлекались к ответственности за психологическое насилие над ними. Горе-родителям уже было выписано несколько штрафов.
Во время семейных разборок супруги решили “повоспитывать” своих детей. По словам детей, родители начали нецензурно выражаться в их адрес, угрожали избить их. Агрессия чудом не дошла до физического наказания. Согласно показаниям детей, пьяный отец на глазах сына и дочери стал толкать их мать. Она попыталась дать отпор, и когда между взрослыми завязалась потасовка, испуганный мальчик смог позвонить в полицию.
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Возбуждено уголовное дело по факту домашнего насилия над детьми. На женщину и мужчину составлены административные протоколы.
Учитывая, что горе-родители привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение менее года назад, в этот раз им грозит штраф в размере от 20 до 40 минимумов доходов граждан.
Напомним, в Киеве насильник напал на жертву в подъезде и поплатился. За жертвой и насильником в подъезд зашел случайный парень.
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