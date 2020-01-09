В ОРДЛО начали борьбу с украинскими автомобильными номерами

На территории оккупированного Донбасса местные "власти" начали бороться с автомобилями с украинскими номерами.

Сепаратисты из так называемой “ДНР“ начали борьбу против украинского транспорта на территории оккупированных территориях. Они конфискуют автомобили на украинских номерах, а также задерживают людей с паспортами Украины. Об этом сообщает организация Восточная правозащитная группа у себя в Facebook.

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Как сообщается, на оккупированной части территории Донецкой области, подразделения НВФ “ДНР“ так называемой “Народной Милиции“ начали конфискацию транспортных средств с автомобильными номерами Украины.

Для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции, в том числе и конфискация автомобиля. Нам известно о 7 случаях конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДЛО, - пишет организация.

В отдельных районах Луганской области “перерегистрацию“ продлили до марта 2020 года.

Также одно из таких видео конфискации автомобилей обнародовал журналист Денис Казанский.

Также теперь идет охота и на владельцев украинских автономеров. По многочисленным сообщениям, машины на украинских номерах останавливают, штрафуют и увозят эвакуатором, если у водителя нет “номеров ДНР“.



Видео очевидцев pic.twitter.com/mygqWY4U88 — Денис Казанський (@den_kazansky) January 9, 2020

Напомним, ранее на Донбассе сепаратисты один раз открыли огонь по позициям ВСУ.

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