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В ОРДЛО начали борьбу с украинскими автомобильными номерами

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На территории оккупированного Донбасса местные "власти" начали бороться с автомобилями с украинскими номерами.
Номера непризнанных республик
Номера непризнанных республик
Скриншот

Сепаратисты из так называемой “ДНР“ начали борьбу против украинского транспорта на территории оккупированных территориях. Они конфискуют автомобили на украинских номерах, а также задерживают людей с паспортами Украины. Об этом сообщает организация Восточная правозащитная группа у себя в Facebook

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Как сообщается, на оккупированной части территории Донецкой области, подразделения НВФ “ДНР“ так называемой “Народной Милиции“ начали конфискацию транспортных средств с автомобильными номерами Украины.

Для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции, в том числе и конфискация автомобиля. Нам известно о 7 случаях конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДЛО, - пишет организация.

В отдельных районах Луганской области “перерегистрацию“ продлили до марта 2020 года.

Также одно из таких видео конфискации автомобилей обнародовал журналист Денис Казанский.

Напомним, ранее на Донбассе сепаратисты один раз открыли огонь по позициям ВСУ.

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Теги: ОРДЛО, Донбасс, Авто, Номера
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Комментариев (1)
gdanovakiev    09.01.2020, 16:13
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gdanovakiev
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